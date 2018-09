Vrei să fii voluntar? „Let’s Do It, Romania!” te așteaptă

Vrei să dai o mână de ajutor naturii? Vrei să fii unul din cei un milion de voluntari din România ce se anunță că vor participa? Atunci fii voluntar și alătură-te evenimentului „Let’s Do It, Romania!” – cea mai mare mișcare socială din țara noastră, cu peste 1,4 milioane de voluntari mobilizați și peste 18 mii de tone de deșeuri colectate. La nivel internațional, 150 de țări se unesc în cea mai mare mișcare civică – „World Cleanup Day”.

De la 8:30 în Piața Avram Iancu

În municipiul Arad, punctul de înregistrare se va instala în dimineaţa zilei de 15 septembrie, ora 8:30, în Piaţa Avram Iancu. Pentru celelalte unităţi administrative, puncte de înregistrare sunt organizate la primării. După înregistrare, voluntarii vor fi repartizaţi în locațiile cu deșeuri din extravilanul localităților. Deplasarea voluntarilor se va face cu forțe proprii sau cu mijloacele de transport puse la dispozitie de către partenerii proiectului. Pentru voluntarii din județ materialele pentru curățenie se vor ridica din locurile organizate de către primării.

Schimbarea mentalității

„Dorim să facem o schimbare reală, pozitivă, asupra mediului în care trăim și a mentalității noastre ca locuitori ai acestui județ”, a declarat Dan Paicu, președintele Asociației Efect Verde, inițiatorul acestei campanii în județul Arad

Aplicația – „World Cleanup”

Voluntarii mobilizați pe 15 septembrie vor curăța deșeuri a căror cartare sau identificare se realizează cu aplicația de mobil World Cleanup (curățare mondială). Aplicația poate fi descărcată gratuit din AppStore sau GooglePlay. Toate zonele cu deșeuri sunt încărcate în World Waste Platform, prima bază de date despre deșeuri dezvoltată la scală internațională. Aceasta cuprinde informații despre loc, tipuri, originea deșeurilor pentru analiză și pentru a arăta progresul realizat.

Partenerii din Arad

În România, partenerul principal al campaniei este Kaufland România, care susține campania încă din 2010. În Județul Arad, „Let`s Do It, Romania!“ are parteneri fideli care au sprijinit și sprijină proiectul. Consiliul Județean Arad, Instituția Prefectului, Primăria Municipiului Arad, toate instituţiile deconcentrate ale Ministerului Mediului, Ministerului Apelor și Pădurilor, Ministerului Afacerilor Interne, operatorii de salubritate, operatori economici, ONG-uri, unităţile de învăţământ gimnazial şi preuniversitar şi-au asumat colaborarea și participarea. De asemenea, sunt semnate convenții, deocamdată, cu 77% din unitățile administrativ-teritoriale din județ.