Vrei sa ii cuceresti simturile? Lasa-l sa descopere o “altfel” de femeie in lenjerie sexy!

Cu o lenjerie sexy potrivita, nu doar ca vei incinge atmosfera, dar il vei face sa vibreze alaturi de tine in asternuturi. Iata cateva trucuri de seductie pe care ar trebui sa le pui in aplicare in noptile spumoase!

Surprinde-l cu un nou model de lenjerie sexy

Daca vrei ca noptile amoroase dintre tine si partener sa prinda contur, adauga putin suspans in tot scenariul erotic. Mai intai, asigura-te ca il surprinzi cu o lenjerie sexy noua, pe care nu se asteapta sa o vada in arsenalul tau de seductie. Cumpara-ti ceva cu totul diferit fata de ceea ce porti de obicei, dar in care sa te simti confortabil si incredibil de seducatoare. Fa-ti aparitia in dormitor mai ceva ca o femeie fatala si fii pregatita sa il impresionezi din cap pana in picioare cu silueta ta pusa in valoare. Poti alege dresuri plasa, sutiene dantelate sau chiloti cu transparente inedite, care sa il determine sa te “descopere” mai mult.

Testeaza-i rabdarea

O partida de dragoste fierbinte este precedata de un preludiu ametitor, in care atat tu, cat si partenerul tau va lasati prada imaginatiei si celor mai pasionale trairi. Daca vrei ca placerea sa dureze mai mult in noptile pasionale, pune-i rabdarea la incercare si incita-l cu o lenjerie sexy impunatoare. Poti face un mic scenariu in care sa te joci cu mintea lui si sa il seduci. Arata-i drumul spre dormitor cu ajutorul unor piese de lenjerie intima seducatoare lasate langa lumanarele si petale de trandafir si lasa-l sa descopere singur drumul spre ceea ce isi doreste mai mult. Danseaza-i in dormitor si foloseste-te de toate accesoriile sexy care il vor inlantui de placere.

Experimenteaza orice fantezie

O lenjerie sexy este “vedeta” noptilor incununate de fantezii, asa ca trebuie neaparat sa te folosesti de ea pentru a pune in practica tot ce iti trece prin cap. Propune-i partenerului un joc de rol, cum ar fi cel de stapan si supus si intra in pielea personajului cu ajutorul lenjeriei alese. Poarta un bodystocking irezistibil sau accesorii pentru sani care, dincolo de faptul ca te vor transforma intr-o fata obraznica, iti vor permite sa fii mai indrazneata si mai diferita de felul in care esti de obicei. Ofera-i tot ce isi doreste, insa nu uita sa te bucuri si tu de momentele intense in doi si cu siguranta te vei simti o femeie implinita.

Asadar, daca inca nu ai o lenjerie sexy care sa te ajute sa experimentezi cele mai intense senzatii, magazinul online Just4Girls te asteapta cu o colectie speciala, numai buna de folosit in intimitate. Adauga un strop de creativitate in fiecare fantezie pe care o pui in practica si noptile in doi vor deveni cu adevarat savuroase!