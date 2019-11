Vrei sa stai la casa in Arad? Afla cum sa beneficiezi de cel mai bun acoperis pentru tine!

Nu toate variantele de acoperis sunt bune pentru orice tip de casa – conteaza mult locul in care se afla, precipitatiile si temperaturile din timpul anului, gradul de izolare pe care il doresti și multe altele. Asadar, specialistii au cateva sfaturi care sa sa te ajute sa alegi personal cel mai bun acoperis pentru casa ta.

Alegerea acoperisului

Unul dintre cele mai importante lucruri este alegerea firmei care urmeaza sa construiasca acoperisul, pentru ca aceasta iti va oferi solutia cea mai buna. Ulterior, mai sunt si alte criterii la care poti fi atent, ca de exemplu functionalitatea acoperisului. Acesta trebuie sa protejeze casa pe termen lung in orice anotimp, asadar este important sa fie suta la suta functional.

De asemenea, greutatea acoperisului nu trebuie sa fie foarte mare. In general, un acoperis standard nu ar trebui sa depaseasca 11 tone. Spre exemplu, in cazul unui acoperis din tabla, greutatea este chiar mai mica decat cea mentionata.

Cu siguranta un rol important il are si aspectul. Acoperisul ar trebui sa arate cat mai bine, pentru a oferi un efect vizual reusit. Este indicat sa alegi un acoperis de calitate, care sa-si pastreze estetica pe termen lung si foarte lung.

Tipul de material din care este construit acoperisul

Acoperisul difera in functie de materialul din care este construit, asadar in aceasta privinta, te poti orienta spre urmatoarele optiuni:

Tabla

Un acoperis din tabla este unul dintre cele mai apreciate la momentul actual, pentru ca este foarte accesibil din punct de vedere financiar si are calitati foarte cautate. De exemplu, tabla cutata se monteaza usor, este rezistenta si nu rugineste (are in compozitie o cantitate foarte mare de zinc). De asemenea, tabla poate fi tratata cu mai multe substante fara nicio grija si se fixeaza foarte bine si usor, datorita greutatii reduse.

Tigla

Tigla este o varianta de acoperis la fel de populara ca tabla. Aceasta poate fi din ceramica, metalica sau din beton. Tigla metalica este usor de montat, are o greutate foarte mica si prezinta o mare varietate de modele. Dezavantajul este rezistenta – tigla metalica nu rezista la fel de bine ca tigla ceramica.

In ceea ce priveste tigla ceramica, dezavantajul cel mai neplacut il constituie greutatea, dar avantajele sunt incontestabile. Este rezistenta la intemperii, socuri, acizi, murdarie, etc., si are o durata de viata de peste o suta de ani, ceea ce o recomanda pentru orice casa.

Tigla de beton nu este prima alegere a specialistilor, insa poate avea numeroase avantaje, printre care se numara rezistenta mare in timp.

Sindrila bituminoasa si cea din fibra de sticla

Aceste variante de acoperisuri sunt alcatuite din granule ceramizate si un strat bituminos ori din fibra de sticla. Avantajul acestor tipuri de acoperis il constituie rezistenta la apa, foc si radiatii. Din punct de vedere estetic, insa, nu sunt tocmai cele mai reusite acoperisuri.

Acum ca ai aflat cele mai importante aspecte de care sa tii cont, alege cel mai bun acoperis pentru tine. Nu face o selectie la intamplare sau pe fuga, deoarece siguranta locuintei tale depinde de el.

Sursa foto: unsplash.com