Vulcanul Kilauea din Hawaii a erupt. Lava a ajuns pe străzi, mii de oameni au fost evacuaţi

Aproximativ 10.000 de oameni din Puna au primit ordin de evacuare.

Erupţia vulcanului Kilauea a avut loc la câteva ore după ce un cutremur cu magnitudinea de 5 grade pe scara Richter a avut loc în Hawaii, a anunţat Institutul american de Geofizică (USGS).

Lava a ajuns pe străzi (VIDEO)



