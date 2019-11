Weekend Donau Lounge 2019, la Arad

Două zile în lumea scriitorilor, a artiştilor. Încă un weekend cultural la Arad. De această dată e vorba de Donau Lounge, un prestigios proiect cultural organizat de Institutul Balassi, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului României, Institutul Polonez, Forumul Cultural Austriac, Liga Scriitorilor Maghiari din Ardeal, GMMC și Compania de Teatru Aradi Kamaraszínház. Un eveniment itinerant care, parcurgând teritoriul cultural al țărilor dunărene, poposește pentru prima dată la Arad în acest week-end, intrarea fiind, aşa cm cum n-am cam obişnuit, liberă.

Totul începe vineri, 29 noiembrie, la ora 10.00, cu „Literatură în liceu I”, un performance teatral susținut de adolescenții de la Colegiul Csiky Gergely, coordonatori fiind Fekete Réka și Tapasztó Ernő (Compania de Teatru Aradi Kamaraszínház), eveniment în organizarea Colegiului Csiky Gergely, care se va bucura de participarea lui Pavel Șușară. În cadrul „Literaturii la liceu II”, care debutează tot vineri, dar la ora 12.00, adolescenţii Liceului Adam Müller Guttenbrunn prezintă un performance teatral sub coordonarea profesorilor Cristina Hanț și Georgiana Maria şi cu participarea lui Alen Bešić (SR ) şi Josef Trattner (AT). „Literatura în liceu III” vine de la ora 14.00 cu performanceul teatral susținut de adolescenții de la Colegiul de Arte, sub coordonarea profesorului Lovas Zoltán şi cu participarea lui Orcsik Roland (HU).

Expoziția, la Joy’s

Şi tot vineri va fi organizată expoziţia Malkotsch – eseu despre trecerea timpului. Fotograful Vajda Ferenc Attila a imortalizat de-a lungul timpului schimbarea societății prin surprinderea fotografică a bisericii şi a cimitirului din Malcoci (în germană: Malkotsch, județul Tulcea). Expoziția de fotografii poate fi vizitat la Cafeneaua Literară Joy’s.

Prima zi de Donau Lounge continuă, însă, de la ora 17.30, cu lectură. Mai exact cu Crimeea, Disco Titanic, Inima pustie și Comandul Fantomă într-o barcă – lectură dunăreană I, cu participarea lui Karácsonyi Zsolt (HU/RO), Radu Pavel Gheo (RO), Alen Bešić (SR), Orcsik Roland (HU), eveniment moderat de Márton Evelin (HU/RO) și găzduită la Cafeneaua Literară Joy’s. Ultimul eveniment al primei zile este programat pentru ora 20.30: „Toate drumurile duc către Duna/Dunaj/Danube/ Дунав/Dunăre? Este Dunărea un fluviu al memoriei?” – masă rotundă despre cultură, artă și literatură în regiunea Dunării, cu participarea lui Alen Bešić (poet, traducător, redactor șef – revista POLJA/SR ), Łukasz Galusek (scriitor, istoric de artă, arhitect, redactor –revista HERITO/PL), Karácsonyi Zsolt (poet, traducător, redactor șef – revista HELIKON/RO), Laczikó Enikő (secretar de stat, Departamentul pentru Relații Interetnice/ RO), Márton Evelin (scriitor/RO), Orcsik Roland (scriitor, poet și traducător, redactor – revista TISZATÁJ/HU), Pavel Șușară (critic și istoric de artă, monograf, poet, publicist și scriitor/RO), Radu Pavel Gheo (prozator, traducător, eseist, redactor Editura Polirom/RO) și Josef Trattner (artist, European Sofa Journeys/ AT). Întâlnirea este găzduită tot de Cafeneaua Literară Joy’s şi îl are ca moderator pe Kósa András László (director – Institutul Maghiar din București/ HU).

Lectura de sâmbătă

Cea de a doua zi începe, la ora 17.30, cu lectura dunăreana II. Scrisori către o regină (Sissi), Dunărea, văzută din Krakow (Cracovia) sau șezând pe o sofa roz (Sofafahrten) cu participarea lui Pavel Șușară (RO), Łukasz Galusek (PL), Josef Trattner (AT), este evenimentul de debut al zilei, moderat de Márton Evelin (HU/RO) la Cafeneaua Literară Joy’s.

Lectura va fi urmată de ultimul eveniment din programul Donau Lounge: un cineconcert – proiecție de film documentar acompaniat live la trompetă de Barabás Lőrinc. „Trans River – Upper Danube(1) / Lower Danube (2)”, documentarul în regia lui Somogyvári Gergő, 2015, Ungaria, subtitrat în limba română, va fi proiectat la Cinema Arta şi va închide seria manifestărilor din weekend.