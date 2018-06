Weekend plin la Street Food Festival

A mai rămas o singură zi pentru a gusta din plin savorile, delicatesele și preparatele aduse la Arad în cadrul Street Food Festival. Sâmbătă seara Piața Avram Iancu, locul unde se desfășoară Street Food Festival era arhiplină, arădenii venind cu mic, cu mare, cu cărucioare, cu animale de companie, cu prieteni și vecini la festivalul mâncării stradale. Adus la Arad de către bine-cunoscutul Chef Foa, și sponsorii evenimentului – Kaufland, Staropramen, Why Not & Flavours Food Design; Festivalul Street Food este un altfel de eveniment ce se desfășoară în orașul nostru. Nu mai puțin de 40 de vendori au venit pregătiți să le încânte pupilele gustative ale arădenilor, iar din câte se pare cumpărătorii nu au lipsit. Mai la fiecare vânzător era o coadă de cel puțin 10 persoane, iar locurile aranjate cu canapele, scaunele, șezlonguri sau mese, pentru a guta din bucate erau arhi-pline. Pe scurt, Street Food Festival va mai fi și mâine, 17 iunie, în Arad, începând cu ora 10. Atmosfera este întreținută și de muzică bună, în seara de sâmbătă concertând cei de la 16 iunie Dimitri’s Bats, Ligia Hojda, Grimus; urmând ca mâine, 17 iunie să urce pe scenă Next Ex, Lucia, FiRMA.