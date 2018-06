Weekend rock la Ștrandul Neptun

Opt trupe în două seri, zonă de campare cu dușuri, toalete și piscine, loc de joacă pentru copii, toate în weekendul acesta, la Ștrandul Neptun. Intrarea le eveniment și camparea vor fi gratuite.

Festivalul începe vineri seara, la ora 19, iar pe scenă vor urca trupele Unity of Opposites, de la ora 20 Things to Come, de la 21 Sur Austru, de la 22 Domination (cover band Pantera), iar de la ora 23 va începe muzică ambientală. A doua seară îi va aduce în fața publicului, de la ora 19 pe Groovernatores, de la 20 pe cei de la Katara, de la 21 pe cei de la Dordeduh, iar de la ora 22 pe Bing Floyd, cover band Pink Floyd. La ora 23 va începe, din nou, muzică ambientală.

Evenimentul este organizat de Club Flex și Toncraft Events, bucurându-se de sprijin din partea Primăriei Municipiului Arad, dar și a câtorva sponsori privați.