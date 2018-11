Weekend sportiv arădean

În sportul rege, toate cele patru divizionare C arădene evoluează în faţa proprilor suporteri, Şoimii Lipova vs. Metalurgistul Cugir 1-0 și Național Sebiș vs. FC Avrig 0-0 desfășurându-se vineri, iar sâmbătă, de la ora 14, se desfășoară Crişul Chişineu Criş vs. CSM Lugoj și Lunca Teuz Cermei vs. FC Hunedoara.

În luga secundă de volei seniori, CS ProVolei UVVG Arad dă testul de maturitate sâmbătă – de la ora 12.00, la sala de sport a Șc. Gim. „Aron Cotruș” (Generală 13) -, când primește vizita unei alte echipe cu „două din două”, CSU UV Timișoara.

Un alt derbi, de data această la fileul cadeților, are loc în aceeași locație din cartierul Grădiște, duminică (ora 11.00), când se înfruntă două echipe arădene, CS Westar și CS ProVolei.

Pe semicercul fetelor, divizionara secundă Crișul Chișineu-Criș înfruntă duminică (ora 17.00 – sala UAV, cartier Micălaca) pe CSM Tg. Mureș, liderul neînvins al Seriei D. În handbalul juvenil, CS Victoria Nădlacîntâlnește (duminică, ora 12.30) pe LPS Banatul Timișoara, la juniori III.

În condițiile în care „Polivalenta” este ocupată cu un târg, micuții baschetbaliști Under 13 ai BC Valbon Arad ecoluează sâmbătă la sala LPS, din cartierul Bujac. Programul meciurilor este: Cetate Deva vs. „U” BT II Cluj-Napoca (ora 10.00), BC Valbon Arad vs. Cluj (12.30) și Deva vs. Valbon (15.00).