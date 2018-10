Weekend sportiv arădean

„Bătrâna Doamnă” are sâmbătă, de la ora 11.00, un duel interesant cu vecinii de clasament, hunedorenii de la Energeticianul, suporterii fiind așteptați (și cu o excursie la Milano) pe stadionul Motorul, din Aradul Nou.

La fileu, UVVG ProVolei Arad va înfrunta (sâmbătă, ora 11.00), în sala de la „Generală 13”, din cartierul Grădiște, pe CSU Brașov, în prima rundă din Divizia A2 de volei masculin. Tot în sală, Crișul Chișineu-Criș și CSU Oradea se înfruntă duminică, începând cu ora 17.00, la sala „UAV-M. Botez”, din Micălaca, în liga secundă de handbal feminin.

În al treilea eșalon al sportului rege, la concurenţă, sâmbătă, de la ora 15.00, LT Cermei și Crișul Ch. Criș joacă pe teren propriu, cu Cetate Deva, respectiv Industria Galda.

La nivel juvenil, trei partide au loc, duminică, la sala LPS Arad – din cartierul Bujac – într-una din seriile CN de baschet feminin Under 14: CSM Tg. Mureș vs. MP Sport Timișoara (ora 10.30), Timișoara vs. CSȘ Gloria Arad (13.30) și CSȘ Gloria vs. Tg. Mureș (16.30).

Poligonul „Sorin Babii”, din zona „Pădurice”, găzduieşte de vineri şi până duminică, prima etapă a noului sezon 2018-2019, din cadrul Campionatului Naţional de tir sportiv – aer comprimat.

În fine, turneul internaţional „Arad Trophy”, organizat de CS Municipal Arad şi dedicat practicantelor de gimnastică ritmică, va avea loc la Sala Polivalentă din oraşul nostru, sâmbătă, începând cu ora 10, pe parcursul întregii zile, urmând să se concureze până în jurul orei 21, iar duminică între orele 10 şi 17.30. Vor concura peste 250 de gimnaste din cinci ţări europene, Bosnia-Herțegovina, Serbia, Ungaria, Italia și România.