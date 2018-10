Westar a deschis sezonul cu un succes extern

CS Westar s-a impus pe terenul echipei CN „Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea, scor 3-0, în timp ce ProVolei UVVG a cedat, cu același scor, în meciul susținut la Craiova.

Runda a doua a Seriei C, din 14 octombrie, programează două dueluri la Arad: Westar vs. CSȘ Blaj și ProVolei vs. CSȘ Oțelu Roșu.