Westfield oferă cel mai valoros cadou al anului 2019!

Așa cum ne-a obisnuit deja, cartierul Westfield nu încetează să inoveze, să surprindă în mod plăcut. După recentul premiu obținut la nivel național, la Gala Profesioniștilor în Imobiliare, pentru “Cel mai puternic impact pozitiv în comunitate”, care completează titlul de “Cel mai bun concept rezidențial nou din România”, obținut anul trecut, Westfield anunță o acțiune fără precedent pe piața imobiliară din vestul țării: una dintre familiile care achiziționează o casă sau o vilă în cartier, va primi, cadou de casă nouă, un Westfield Suite!

Da, ai citit bine. Dacă cochetai de ceva timp cu ideea de a te muta la casă, acum este momentul oportun să treci la acțiune. Șansa de a deveni, pe lângă proprietarul unei case, și proprietarul unui apartament Westfield Suites este foarte mare, deoarece campania se adresează doar achizițiilor concretizate anul acesta.

Ridicat literalmente de la firul ierbii, acest cartier a luat formă și s-a dezvoltat spectaculos, văzând cu ochii. Toate facilitățile existente în prezent au fost gândite și mai apoi realizate în întregime de la 0. Însă eforturile echipei Westfield nu au rămas fără răsplată:

“Am gândit și realizat atât de bine acest cartier, încât a fost desemnat cel mai bun concept rezidențial nou din România. Am creat atât de multe facilități și spații pentru rezidenți, încât am fost premiați pentru cel mai puternic impact pozitiv în comunitate, la nivel național. Suntemn recunoscători și vom dărui la final de an, unei familii care cumpără o casă, un Suite cadou. Așa, pur și simplu. Vă mulțumim!”, declară Emanuel Bistrian, fondatorul Westfield.

Așadar, o investiție cu cap făcută în prezent îți poate asigura liniștea pe viitor. Sunt numeroase feluri în care vei putea profita de noul Suite, fie pentru un venit pasiv, fie ca o locuință nouă pentru alți membrii ai familiei. Iar faptul că veți aparține unei comunități atât de frumos conturate, în continuă dezvoltare, vă va spori garantat calitatea vieții.

Westfield Suites este un produs imobiliar inovativ, lansat în vara anului trecut. Sunt apartamente amplasate într-o structură de tip vilă, cu doar 3 nivele, cu grădină proprie sau terasă, care oferă confortul unei case și acces la facilitățile Westfield – piscină interioară și exterioară, sală de fitness, grădiniță, sală de evenimente, teren de minifotbal.Toate chiar aici, în cartier.

În prezent, comunitatea Westfield este formată din peste 250 de familii și crește cu rapiditate, tot mai multe familii alegând să locuiască aici. Pentru detalii cu privire la oferta de locuințe și modalitățile de contractare, programează o întâlnire la 0721.22.88.61.