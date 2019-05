Wings for Life: aleargă pentru cei care nu pot!

Aradul este din nou parte a unuia dintre cele mai ambiționase proiecte umanitare de anvergură mondială. Wings for Life World Run este un exercițiu de empatie, de dăruire și caritate. „Hai să alergăm împreună pentru cei care nu pot, pe 5 mai 2019, alături de lumea întreagă la Wings for Life World Run – APP RUN – Arad, prin intermediul aplicației de mobil * Wings for Life World Run”, spun organizatorii pe pagina de socializare a evenimentului.

Wings for Life World Run este o cursă mondială, cu un format inedit, ce se adresează atât alergătorilor, cât și persoanelor în scaun rulant. În loc de o linie fixă de finiș, concurenții aleargă umăr la umăr pentru a rămâne în fața unei mașini de finiș. „Fie că o fac într-unul dintre cele 12 de orașe, în cadrul unui APP Run precum cel din Arad sau individual, prin intermediul aplicației de mobil, important este să alergăm pentru cei care nu pot. Ne întâlnim la 13:30 în Arad, pe platoul din Parcul Eminescu, facem cunoștință, ne încălzim, iar la ora 14:00 luăm startul odată cu zecile de mii de concurenți din toată lumea, alergând împotriva unei mașini virtuale de finiș”, mai spun organizatorii. Practic, împreună prin această mișcare se dorește găsirea unui tratament pentru traumele coloanei vertebrale. Așadar taxele de participare merg în întregime ca donații către proiectele de cercetare de ultimă oră pentru a găsi un remediu leziunilor ale măduvei spinării. Înscrierile se pot face: »https://www.wingsforlifeworldrun.com/ro/en/app-run-arad/«« sau descărcând aplicația Wings for Life World Run pentru: Android – http://bit.ly/24m5xEL ; iOS – http://apple.co/23lCZ8u