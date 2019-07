Zărand şi Pilu au bilete pentru semifinale

ARAD. Ultimele două echipe care şi-au asigurat prezenţa în turneele semifinale ale Cupei Satelor la fotbal după etapele zonale de la sfârşitul săptămânii trecute le aflăm astăzi…

Zona Zărand

În formula: Bogdan Varga, Paul Crișan, Andrei Ardelean, Daniel Pintean, Florin Iacob, Flavius Apopei, Adelin Ardelean, Darius Bătrân, Dorin Iacob, Ioan Bălăban, Claudiu Bălăban, Darius Pintean, Oliviu Flueraș, Andrei Lăcătuș, Bogdan varga, Felician Zlatariu, Ioan Rus, Raul Ardelean, echipa gazdă, Voinţa Zărand şi-a câştigat toate meciurile.

Rezultate: Voința Zărand – Viitorul Sintea Mică 1-0, Vulturul Chereluș – Crișul Cintei 2-1, Chereluș – Sintea Mică 0-0, Zărand – Cintei 3-2, Sintea Mică – Cintei 2-2, Zărand – Chereluș 4-0.

Clasament final: 1.Zărand 9 pct; 2.Chereluș 4 pct; 3.Sintea Mică 2 pct; 4.Cintei 1 pct.

Au arbitrat: Denis Calnacov, Dan Cojocaru, Sebastian Popa, Narcis Burtic.

„Am fost echipa mai bună. Mulţumim primarului Gheorghe Dudaş pentru sprijinul acordat în organizarea etapei zonale. Vom încerca să aducem aici şi un turneu semifinal” – ne-a spus Mihai Varga, delegatul echipei Voinţa Zărand.

Zona Pilu

În formula: Călin Toma, Petru Bala, Marius Manolache, Alexandru Maier, Alexandru Mocan, Ciprian Faur, Claudiu Sabău, Claudiu Noaică, Raul Bursache, Alin Zekany, Ionuț Todinca, Ionuț Algeorge, Claudiu Buligă, Florin Buligă, Ionel Ienciu, Alexandru Noaică, Marian Noaică, Bogdan Șerban, Florin Rojdaș, organizatorii de la Frontiera Pilu au dat lovitura în faţa vecinilor de Liga 4.

Rezultate: Frontiera Pilu – Speranța Adea 3-0, ACS Socodor – Viitorul Mișca 5-1, Pilu – Mișca 2-1, Adea – Socodor 1-5, Mișca – Adea 5-0, Socodor – Pilu 1-1 (2-4, după penalty-uri).

Clasament final: 1.Pilu 7 pct; 2.Socodor 7 pct; 3.Mișca 3 pct; 4.Adea 0 pct.

Au arbitrat: Cristian Coroban, Paul Ardelean, Cristian Takacs, Sebastian Boiț. Observator AJF: Marian Miron.

„În ultimii doi ani am ajuns până în faza finală, țintim și în acest an același lucru, să trecem și de faza semifinală. Anul trecut am câștigat zona chiar la Socodor, sunt prietenii noştrii. Acum, tot împotriva lor, la penalty-uri” – a spus Adrian Tocan, delegatul echipei Frontiera Pilu.