“Zboară” drumurile de pe listă

Ne-am pus speranţe mari în fondurile europene, am crezut că cinci drumuri judeţene vor fi modernizate pe bani nerambursabili, dar socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea din târg. Consiliul Judeţean Arad a fost convocat în şedinţă extraordinară pentru a modifica lista drumurilor propuse pentru modernizare în cadrul Programului Interreg RO-HU. Dar să începem cu începutul. Încă din iarna anului trecut, conducerea CJA anunţa că sute de kilometri de drumuri judeţene vor fi modernizate şi reabilitate cu ajutorul fondurilor europene, fie în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, fie pe fonduri transfrontaliere, în parteneriat cu judeţul Bekes din Ungaria. Chiar şi în urmă cu două săptămâni şefii din CJA anunţau că pe lista investiţiilor pe fonduri transfrontaliere se află cinci drumuri judeţene, dar şi centura oraşului Curtici. Între timp, însă, regulile jocului au fost schimbate: oraşul Curtici a fost introdus drept partener în proiect, urmând să ceară din proprie iniţiativă bani pentru centură, nu prin intermediul Consiliului Judeţean.

Fără două drumuri

Acum, însă, situaţia s-a schimbat din nou. Din cele cinci drumuri propuse pentru modernizare în cadrul unor proiecte transfrontaliere, am rămas numai cu trei, respectiv sectoarele Curtici – Sânmartin, Sânmartin – Socodor şi Socodor – Nădab. Din ce cauză am rămas fără finanţare pe alte două drumuri? Ne spun chiar cei de la Consiliului Judeţean: „în urma analizei situaţiei tronsoanelor de drum, s-a constatat că pentru DJ 709J Turnu – Pecica şi DJ 709F Sânmartin – Şimand nu sunt întrunite condiţiile de eligibilitate, iar pentru construirea centurii oraşului Curtici s-a optat pentru cooptarea UAT Oraş Curtici ca partener în cadrul proiectului şi asumarea de către aceasta a executării construcţiei”. Din păcate, aceste veşti nu sunt deloc bune. Pentru că, din fonduri proprii, CJA nu are bani pentru modernizarea şoselelor judeţene. Singura speranţă a noastră era în fondurile europene. Numai că şi aici lista de investiţii devine tot mai „subţire”.

Lista, la vot

Noua listă de investiţii, respectiv cea scurtă, cu numai trei drumuri pe ea, va trebui adoptată prin vot. Consilierii judeţeni vor fi chemaţi în şedinţă extraordinară pentru a aproba şoselele care vor „înghiţi” banii europeni. Şi asta cât mai repede. Pentru că proiectele trebuie depuse până în data de 31 mai, cel târziu.