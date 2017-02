Zece şoferi prinşi beţi la volan în 48 de ore!

Prinşi, aceştia au fost conduşi şi la spital, pentru recoltare de probe biologice. Dintre ei, unul nu a recunoscut că a consumat alcool, deşi aparatul de măsură indica valoare “penală”.

Poliţist: Băuturi alcoolice dacă aţi consumat?

Şofer: Nu!…

Poliţist: 7 secunde, vă rog să suflaţi!

Şofer: Chiar nu am consumat!

Poliţist: Cu berea lângă tine?

Şofer: Chiar nu am băut!

Poliţist: Să îmi prezinţi documentele. Permis, talon. Cât ai băut?

Şofer: Nu am băut, mergem la sânge. Nu am băut!

Poliţist: Ai 0,65 în aparat! Cum poţi să spui că nu ai băut, dacă ai 0,65 în aparat? Mergem pentru recoltare de probe la Spitalul Judeţean.

Conducătorul auto a fost condus la spital, pentru recoltare de probe biologice. Într-o situaţie similară a mai fost încă un tânăr, care, însă, a avut noroc, deoarece aparatul a indicat o valoare tolerată.

„Poliţist: Ai noroc… la 006.

Şofer: Nu am consumat la volan, am consumat afară. Mai devreme, o bere.”

Acţiunea agenţilor de poliţie a fost salutată de către majoritatea celor testaţi. În ultimele ore, agenţii rutieri din Arad au identificat 10 şoferi care au condus sub influenţa alcoolului. Majoritatea celor depistaţi la volan, sub influenţa băuturilor alcoolice, sunt relativ tineri, aceştia având vârste cuprinse între 19 şi 46 de ani.

4 dintre cei 10 aveau şi alte probleme, doi şofând autoturisme cu numere de înmatriculare provizorii cu valabilitatea expirată, iar ceilalţi doi conducând şi beţi, şi fără permis.

Cu toţii vor avea, acum, dosare penale, ei fiind cercetaţi sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism, sub influența alcoolului.