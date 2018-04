Zeci de olimpici la „Ghiba”

Participarea la olimpiadele școlare este o dovadă de curaj și de nonconformism. Elevul olimpic are un profil aparte, este un nonconformist, în sensul cel mai ales al cuvântului, pentru că se angajează într-o luptă continuă cu el însuși și cu limitele sale, pe care le neagă în permanență, le depășește, le redimensionează.

Ore de studiu

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” a reușit, anul acesta, să dea Aradului câteva zeci de olimpici. Secretul? Pe lângă orele din programul școlar, elevii petrec multe ore de studiu în biblioteca școlii, în laboratoare sau cabinete. Profesorii dăruiți le sunt aproape și îi îndrumeasă, facilitățile oferite de școală contribuie și ele, iar voința nemărginită a elevilor îi face să obțină rezultate demne de laudă.

„Olimpiada a însemnat evoluție”

„Eram în clasa a opta, când am participat prima dată la Olimpiada Națională de Geografie. De la un an la altul, efortul a devenit tot mai intens și timpul alocat pregătirii tot mai lung. Anul acesta, la a patra participare la faza națională a olimpiadei, eforturile mi-au fost încununate prin obținerea Premiului al II-lea, cu ajutorul domnului profesor Marius Țiu, care m-a ajutat sa mă pregătesc pe tot parcursul liceului. Olimpiada de geografie a însemnat pentru mine evoluție intelectuală, mi-a dat încredere în mine, mi-a oferit amintiri, mi-a prilejuit întâlniri cu persoane deosebite, cu care am legat strânse prietenii și, pentru că tot sunt un mare iubitor al hărților, a așezat repere fundamentale pe harta mea sufletească”, spune Ciprian Iliuță, din clasa a XII-a E, care a obținut Premiul II la Olimpiada Națională de Geografie de anul acesta.

Muncă în echipă

Ce se vede din exterior este rezultatul, însă doar elevii și profesorii pregătitori știu că până la a obține aceste premii, există o muncă asiduă, niciodată terminată. Lucrul acesta a fost înțeles de elevii de la „Ghiba”, mărturie stând rezultatele pozitive, obținute la fazele naționale și județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare.

„Aceste rezultate sunt și o reflectare a muncii împreună și o dovadă a coeziunii grupului din care facem parte. Îi susținem pe elevii noștri pe traseul formării lor, îi felicităm pentru tot efortul depus, le mulțumim că ne fac cinste. Cu această ocazie, transmit atât în nume personal, cât și în numele colegilor, felicitări părinților acestor elevi, care le-au asigurat climatul, educația necesară, îndemnul aplecării susținute spre studiu și tot suportul moral absolut indispensabil în stimularea încrederii în forțele lor”, spune prof. Eugenia Groșan, director al Colegiului.