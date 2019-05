Zeci de vedete la EXIT 

Arad. Fotăreața Petovoradin se transformă în fiecare an, în vară, într-un loc plin ochi de scene, concerte, corturi și turiști. Aici are loc celebrul festival EXIT, care anul acesta pare să revină la strălucirea de altădată. Chiar organizatorii spun despre el că e cea mai tare ediție de până acum, din cauza numărului mare de vedete muzicale care vor urca pe scenele amenajate în fortăreața.

Festivalul a debutat acum 19 ani, în 2000, fiind atunci considerat o mişcare de tineret ce s-a opus regimului condus de Slobodan Milosevic. Între timp, a devenit celebru mai ales datorită artiştilor ce i-au trecut pragul în cei 19 ani de concerte: The Prodigy, Depeche Mode, Red Hot Chili Peppers, Guns’n’Roses, Arctic Monkeys etc.

Organizat anul acesta între 4 şi 7 iulie 2019, EXIT-ul, considerat în fapt unul din cele mai importante festivaluri din Europa, aduce anul asta un line-up de invidiat. The Cure, Traja, The Selecter, Skepta, Carl Cox şi zeci de alţii vor veni să cucerească fărtăreața și pe fanii festivalului. Superstarul belgian Lost Frequencies va fi prezent pe scena principală. Belgianul este cunoscut pentru hituri precum „Are you with me”, „Reality”, „Melody”. Tom Walker vine și el la Novi Sad, britanicul, cunoscut pentru celebra piesă Leave a Light On, dar și pentru “Just You and I“, “Fly Away With Me“, „Angels“ urcând și el pe scena mare. Capul de afiș la Exit este însă The Cure, formație considerată pionieră a rockului alternativ. Mai vin la Exit deja celebrii tineri de la Greta Van Fleet, dar aşa cum am mai menţionat şi Carl Cox, Tarja, The Selecter, sau Phil Anselmo, Sofi Tukker, Atheist Rap, Arcturus, Entombed A.D. Peter and the Test Tube Babies, Total Chaos, Dimitri Vegas & Like Mike, Two Pauz, 65daysofstatic şi alţii vor urca și ei în perioada 4-7 iulie pe scenele de la Petrivaradin.

Dacă nu te grăbeşti cu decizia de a merge la început de iulie la Novi Sad atunci va spunem noi că deja locurile de cazare prin zona sunt o problemă. Varianta cort e însă disponibilă pentru a simţi cu adevărat vibe-ul festivalului de la sârbi. Iar atmosfera din acele zile face toţi banii.