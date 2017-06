Jurnal arădean i-a premiat, ieri, cu câte 200 de lei, pe cei zece norocoşi abonaţi ai lunii iunie. O adevărată bucurie pentru câştigătorii concursului „Premiile de fidelitate JA” care s-au prezentat la redacţie pentru a intra în posesia banilor. Cum îi vor folosi? Ce vor face cu ei?

Dorin Ciupuligă din comuna Șofronea câștigă pentru a doua oară. Premiul l-a câștigat datorită mamei lui care decupează talonul lună de lună și deși a ajuns în ultima zi la redacție a câștigat. „M-am născut cu ziarul în casă și îl apreciez. Am să îmi fac un cadou cu acest premiu”, ne spune Dorin. Tot a doua oară a căștigat și Ioan Guttman din Arad care ne spune că „sunt abonat de 40 de ani, am câștigat și un televizor pe vremuri la tragerea excepțională. Aș vrea să se dea știri și din județ îndeosebi de la evenimentele culturale și sărbătorile câmpenești. Banii am să îi dau soției de ziua ei”. Teodor Mladin din Sântana câștigă pentru a XVI-a oară și ne spune că „acest ziar este altfel și îmi face plăcere să îl răsfoiesc. M-am abonat pe tot anul. Banii îi dau la «șefa», adică soției mele”. „Sunt abonat de peste 20 de ani, lună de lună. Câștig pentru a treia oară, iar jumătate am să îi dau nepotului, jumătate în bugetul familiei”, ne spune Emil Gligor din Arad. Atât Ianculescu Elena din Lipova cât și Paulina Jușca din Ineu câștigă pentru prima oară, dar amândouă sunt cititoare fidele citind zilnic cotidianul Jurnal arădean de mulți ani.

Medințu Ion din Lipova câștigă pentru a treia oară iar banii îi va împărți egal celor doi nepoți. „Vă doresc întregului colectiv JA multă sănătate, succes în muncă și sper ca salariile și pensiile tuturor să fie mai mari să avem o viață mai linștită”, se confesează cititorul nostru. Pavel Lavrynecz din Țipar spune că „ziarul este al treilea membru al familiei noastre. Parcă e altceva când răsfoiești ziarul decât să te uiți la știri. Apreciez mult toate articolele. Banii îi investesc în abonament pe mai departe. Nu de alta dar e o investiție bună”.