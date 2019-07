Zilele Aradului, între 16 şi 25 august 2019

Ediția din acest an a Zilelor Aradului va păstra tradiția de a oferi arădenilor zece zile de sărbătoare, cu manifestări diverse, pe lângă evenimentele consacrate (concerte de muzică ușoară, concerte de muzică populară, spectacole pentru copii, Picnic Festival) organizatorii pregătind un spectacol de operetă, o conferință internațională dedicată împlinirii a 100 de ani de la instaurarea administrației românești în oraș și multe alte surprize.

Zilele Aradului, ediția 2019, se vor desfășura în perioada 16 – 25 august 2019.

Trei zile de sărbătoare în Micălaca

Evenimentele dedicate „Zilelor Aradului” vor începe în cartierul Micălaca, în Parcul „Regina Maria” din zona Orizont, unde, timp de trei zile, în perioada 16 – 18 august vor fi organizate concerte de muzică ușoară și populară și Târgul Estival. Astfel, vineri, 16 august și sâmbătă, 17 august sunt programate două concerte de muzică ușoară care îi au ca invitați pe Sara Chiavegato (Vocea României), Bosquito și Mandinga. Duminică vor urca pe scenă artiști consacrați ai muzicii populare, printre care Carmen Popovici Dumbravă, Stela Botez, Mirela Mănescu, Ovidiu Homorodean.

Picnic Festival&Târgul Estival

Picnic Festival – un mix format din gastro-show-uri și concerte, va fi organizat în perioada 16 – 25 august 2019, pe Faleza Mureșului, în parcul cuprins între fostul restaurant Perla și terasa Belvedere, unde vor fi amenajate standuri unde cunoscuți master chefi din țară vor oferi diverse specialități culinare. În aceeași zonă, va fi montată o scenă în aer liber pentru concerte.

De asemenea, Târgul Estival va fi organizat, la fel ca anul trecut, în perioada 16 – 18 august în Parcul „Regina Maria“ din cartierul Micălaca, după care, în perioada 19 – 25 august târgul va putea fi vizitat în Parcul Eminescu.

Seară de operetă și concerte simfonice

Păstrând tradiția de anul trecut, din programul Zilelor Aradului nu va lipsi un spectacol de operetă. De data aceasta, artiștii Operei Naționale Române din Timișoara, corul, orchestra și ansamblul de balet, vor prezenta, în Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare, spectacolul „Liliacul”, de Johann Strauss.

Totodată, Filarmonica de Stat va prezenta un concert extraordinar dedicat Zilelor Aradului, în 20 august 2019, care îl are ca invitat pe Ciprian Rogojan, cunoscut publicului de la concursul „Vocea României”.

Muzică românească

Seara dedicată muzicii românești, ajunsă la a treia ediție, va fi organizată în 22 august, în Parcul Reconcilierii, și îi are ca invitați pe Cătălin Crișan, Carmen Rădulescu și Gabriel Cotabiță.

În acest an, la Ștrandul Neptun, vor fi organizate două concerte de muzică ușoară, unul, sâmbătă 24 august 2019 și unul, duminică, 25 august 2019, în închiderea evenimentelor dedicate Zilelor Aradului. Sâmbătă, 24 august 2019, vor urca pe scenă Ștefan Stan, Dorian Popa, Ioana Ignat, Puya, Holograf. Duminică, 25 august 2019, Andra va aduce în fața publicului un concert de muzică ușoară, dar și selecții din spectacolul-eveniment „Tradițional”, lansat anul trecut cu ocazia Centenarului României, un omagiu adus muzicii populare românești.

Alte manifestări

Din programul ediției din acest an a Zilelor Aradului mai fac parte spectacole pentru copii, concursul „Bicicliștii iscusiți”, Parada Costumelor de Poveste prin centrul Aradului, Ziua orașului Pecs la Arad, Noaptea albă a instituțiilor de cultură.

Înfrăţire cu oraşul Betleem

„Ziua oraşului este în 22 august. Am păstrat acelaşi principiu pentru Zilele Aradului: un weekend înainte şi un weekend după, ceea ce face ca în acest an să ne desfăşurăm activitatea în acest domeniu în perioada 16-25 august. În primul weekend, manifestările mai de amploare vor fi în cartierul Micălaca, în fosta Piaţă 23 August – Parcul „Regina Maria”, astăzi. Ulterior, pe parcursul fiecărei zile, sunt diferite evenimente, de la conferinţe până la Picnic Festival, care are loc în fiecare seară pe toată perioada. De asemenea, Parcul Reconcilierii rămâne unul din punctele de atracţie în care vor avea loc câteva concerte, în special cele de muzică simfonică şi operă. În 22 august, în mod festiv, ca în fiecare an, vom avea şedinţă de Consiliu cu decernare de premii personalităţilor din oraş şi vom consemna înfrăţirea cu oraşul Betleem – un oraş cu rezonanţe istorice creştine foarte mari. Încă din 1757 are un status quo special astfel încât primarul oraşului este întotdeauna creştin; îl aşteptăm aici să semnăm înfrăţirea. În România, în momentul de faţă, doar Bucureştiul şi Suceava mai au acest statut, în Transilvania, în zona de vest, vom fi primul oraş înfrăţit cu Betleemul. La sfârşitul programului de sărbătoare, în ultimul weekend – şi vineri, şi sâmbătă, şi duminică – vom avea pe ştrand concerte, pool party şi alte manifestări. Sperăm să fie vreme bună şi toţi arădenii să se bucure împreună cu noi” – a declarat primarul Călin Bibarţ.

Noutăţile din acest an

„Vom avea şi momente de noutate, aşa cum i-am învăţat deja pe arădeni. E vorba în primul rând de <Kids Land> – un spaţiu destinat copilaşilor, un loc în care părinţii şi copiii se vor bucura de un ambient special realizat pentru lumea celor mici: vor putea să-şi facă poze, se vor putea juca, se vor putea plimba, vor putea să interacţioneze cu mascote pe care le confecţionăm acum şi care credem că vor fi atrăgătoare. În privinţa celor mari, data de 25 august – ultima duminică, cea care închide şirul celor zece zile de sărbătoare – nu va mai fi dedicată folclorului, ci muzicii uşoare. Vom invita-o pe Andra care, în recitalul ei, va introduce şi piese folclorice” – a detaliat Dana Pădurean Andreica, director al Centrului Municipal de Cultură Arad.

Buget de 1.200.000 de lei

Toate evenimentele din cadrul Zilelor Aradului sunt organizate de Primăria Municipiului Arad prin Centrul Municipal de Cultură Arad. Ca și anii trecuți, bugetul estimat pentru aceste evenimente este de 1.200.000 lei, sumă aprobată într-o ședință a Consiliului Local Municipal Arad.