Zilele libere in 2018. Doua sarbatori „se pierd” in weekend

© foto: Pixabay

Anul 2018 a venit cu o zi liberă în plus pentru români. Vinerea Mare a devenit sărbătoare legală nelucrătoare. Cu toate acestea, două sărbători legale vor pica în timpul sfârșitului de săptămână în acest an, așadar vom avea la dispoziție doar 6 zile libere rămase în acest an, în afară de zilele de Paște și Crăciun.