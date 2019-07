ARAD. Angajații din penitenciare au marcat, la fel ca în fiecare an, pe 29 iunie „Ziua lucrătorului de penitenciare”, sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, propovăduitori ai creștinismului în întreaga lume și ocrotitorii sistemului penitenciar.

Cu această ocazie, în cadrul unei şedinţe solemne organizate, vineri, 28 iunie, în sala festivă a Penitenciarului Arad, directorul unității, subcomisar de penitenciare dr. Dan Halchin, a transmis întregului personal mesajul directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, a acordat diplome de excelență unui număr de 11 cadre de penitenciare care au obținut rezultate deosebite în activitatea desfășurată şi a premiat cu titlul onorific de „Angajatul Anului” un ofiţer și un agent.

De asemenea, pentru personalul unității au fost organizate competiții sportive la disciplinele șah, tenis de câmp și fotbal, câștigătorii fiind recompensați cu diplome și cupe.

„Realitatea activității din penitenciar ne pune la încercare în fiecare zi puterea de muncă, atenția și coeziunea, însă prin contribuția exemplară a fiecăruia dintre voi, am reușit să depășim toate obstacolele. Consider că perioadele realmente dificile prin care am trecut împreună ne-au unit și mai mult, iar rezultatele muncii noastre vorbesc de la sine atât în fața cunoscătorilor domeniului penitenciar, dar și în fața comunității din care facem parte”, a transmis subcomisar de penitenciare dr. Dan Halchin.