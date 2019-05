ZIUA MONDIALĂ ÎMPOTRIVA FUMATULUI – 31 MAI 2019

Organizația Mondială a Sănătății a declarat această zi, “Ziua Mondială fără Tutun” în anul 1987 într-o inițiativă de a atrage atenția asupra pericolul utilizării tutunului pentru societate, nu numai pentru fumători.

ECHIPA CENTRUL MEDICAL RUBIO IN COLABORARE CU FARMACIILE CATENA IN 31 MAI 2019, zi care se serbează în toată lumea, în fiecare an pe 31 mai. Se intenționează să se încurajeze o perioadă de abstinență de 24 de ore de la toate formele de consum de tutun din întreaga lume. Ziua este menită, de asemenea, să atragă atenția asupra prevalenței răspândite a consumului de tutun și asupra efectelor negative asupra sănătății, care în prezent duc la peste 7 milioane de decese în fiecare an la nivel mondial, dintre care 890 000 sunt rezultatul expunerii nefumătorilor la afecțiuni secundare, fumul altor fumători.

LA CENTRUL MEDICAL RUBIO DIN ARAD, STRADA VICTORIEI , NR. 60/62 , ETAJUL II , IN DATA DE 31 MAI 2019 OFERA 20 DE RADIOGRAFII PULMONARE FUMATORILOR CU VARSTA PESTE 40 DE ANI , REZULTATELE SE VOR PRIMII IN ACEASI ZI.

ALATURI DE NOI LE AVEM PE DOAMNELE DR. MAGHIAR DANIELA medic primar radiologie si imagistica medicala SI PE DNA DR. ANRESZ ALINA medic specialist radiologie si imagistica medicala.

PROGRAMARILE PENTRU CELE 20 DE RADIOGRAFII PULMONARE SE VOR FACE DIN 20-30 MAI 2019 , TELEFONIC 0257/338 062 IN INTERVALUL ORAR :

LUNI- JOI 8- 18 ; VINERI 8 – 12.

IN PERIOADA 20 – 31 MAI 2019, OFERIM REDUCERE LA TOATE RADIOGRAFIILE PULMONARE , O RADIOGRAFIE VA FI 50 RON.

!!! CELE 20 DE RADIOGRAFII PULMONARE OFERITE GRATUIT SE VOR EXECUTA IN INTERVALUL ORAR : 8 – 12

FUMATUL – UCIGASUL NEVAZUT!!!

Fumatul afecteaza sanatatea ta si a celor din jur datorita substantelor toxice, iritante si cancerigene pe care le contine fumul produs în urma arderii tutunului. Odata cu nicotina, un fumator inhaleaza aproximativ 4.000 de substante chimice, dintre care peste 45 sunt implicate in aparitia cancerului si alte 400 au diverse efecte toxice asupra organelor corpului uman.

CE SPUN STATISTICILE… multi incep sa fumeze la o varsta foarte frageda – 14 ani – mai mult de jumătate dintre fumători începe să fumeze înainte de 14 ani, iar 90% încep până la împlinirea vârstei de 19 ani;

– zilnic, circa 3.000 de adolescenţi din SUA fumează prima lor ţigară; dintre ei, aproximativ 1.000 vor muri datorită bolilor provocate de fumat;

Conform celor mai recente statistici, în România fumatul omoară 33.000 de persoane pe an. Peste 70% dintre aceștia mor între 35 și 69 de ani.

FUMATUL REPREZINTA UNUL DINTRE FACTORII MAJORI DE RISC PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE , AVAND EFECT ADITIV CU CEILALTI FACTORI DE RISC.

Ø STATISTICILE ARATA CA:

– o treime dintre decesele prin cardiopatie ischemica se datoreaza fumatului;

– fumatorii au risc de anevrism aortic de opt ori mai mare fata de nefumatori;

– fumatul creste riscul de accident vascular cerebral cu 50% la persoanele sub 65 de ani;

– femeile care fumeaza si utilizeaza contraceptive orale au risc de 10 ori mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare.

!!! ALTERNATIVE LA FUMAT – ȚIGARA ELECTRONICĂ TE AJUTĂ SĂ TE LAȘI DE FUMAT?

Cauți să scapi de fumat, dar ai vrea să fumezi totuși ceva, cumva. Asta e una dintre problemele cu care se confruntă majoritatea celor care sunt pe drumul bun al renunțării la fumat, dar nu sunt încă 100% convinși care este calea de urmat. Și, ca toți cei aflați în situația asta, cauți „alternative”.

De ce sunt tigarile atat de daunatoare? – FUMATUL SI CANCERUL

Printre numeroasle substante nocive identificabile, 46 de substante chimice dozabile din tutun s-au dovedit a fi canceriogene .

Cercetarile recente au aratat ca fumul de tigara se combina cu aerul si formeaza compusi cancerigeni, asa numitele nitrozamine, care reprezinta de fapt un pericol si pentru nefumatori.

Legatura dintre fumat si cancer este demonstrata indiscutabil. Daca anual mor in lume de cancer 5 – 6 milioane de oameni, un sfert din aceste decese au drept cauza fumatului. IN afara de substantele continute in tutun cu efect cancerigen prin ele insele (gudron etc.), altele favorizeaza dezvoltarea cancerului si sunt cancerigene. Actiunea lor nociva se execrcita atat la nivelul vailor aero-digestive, cat si asupra organismului in general.

Fumatul este implicat in numeroase localizari ale cancerului:

· Cancerul bronho-pulmonar

· Cancerul de buze

· Cancerul de limba

· Cancerul de orofaringe

· Cancerul de laringe

· Cancerul de esofag

· Cancerul de stomac

· Cancerul de vezica urinara etc.

Evident ca pot interveni si alti factori cancerigeni (alcoolul etc.) dar un lucru este demonstrat si anume faptul ca frecventa cancerului pulmonar este proportionala in toate tarile cu consumul de tigarete.

FUMATUL SI CANCERUL PULMONAR

Relatia este asa de evidenta incat 90% dintre marii fumatori, de peste 40 de tigari pe zi, fac cancer pulmonar . In timp ce cu doua decenii in urma cancerul pulmonar ocupa locul opt in randul localizarilor de cancer in general, in momentul de fata el se situeaza pe locurile 1 – 2 si tinde spre ocuparea locului intai.

FUMATUL IN PERIOADA SARCINII SI DUPA

Fumatul în timpul sarcinii te expune atât pe tine cât și pe bebelușul tău la multe substanțe chimice dăunătoare, care limitează alimentarea copilului cu oxigen și furnizarea de nutrienți. Nicotina afectează creierul și plămânii copilului.

ȚIGĂRILE ELECTRONICE SUNT O VARIANTĂ MAI BUNĂ?

Și acestea conțin nicotină dăunătoare. Iar pe lânga aceasta, mai au un agent de propulsie – utilizat pentru a crea vapori – care ar putea să nu fie foarte sigură pentru sănătatea copilului.

DE CE SA RENUNTI?

Sanatatea ta indiferent de varsta sau de cât timp fumazi, renuntarea la acest obicei va va ajuta sa traiti mai mult si mai bine. Stoparea fumatului inlatura efectele nocive ale acestuia asupra organismului si prin urmare scad „sansele” de a fi incadrat in statisticile bolilor si deceselor cauzate de tutun.

Beneficiile renuntarii:

• dupa 20 de minute: tensiunea arteriala revine la normal;

• dupa 8 ore: se normalizeaza nivelul monoxidului de carbon din sânge;

• dupa 24 de ore: scade riscul de producere a infarctului miocardic;

• dupa 2-3 saptamâni: se amelioreaza circulatia sângelui si functia plamânilor. Respiratia devine mai usoara.

• dupa un an: riscul cardiopatiei ischemice scade la jumatate fata de un fumator, iar riscul unui accident vascular cerebral devine egal cu al unui nefumator;

• dupa 10 ani: riscul cancerului pulmonar este la jumatate comparativ cu un fumator;

• dupa 15 ani: riscul cardiopatiei ischemice devine egal cu cel al unui nefumator;

• efecte imediate si vizibile: imbunatatirea gustului si a mirosului, disparitia mirosului neplacut al respiratiei („halena”), hainelor si parului, ameliorarea aspectului tenului.

• Sanatatea celor din jur Fumatul afecteaza sanatatea ta, dar si pe cea a celor din jurul tau. Renuntând la fumat poti deveni un exemplu pentru ceilalti, in special pentru copii.

CUM SA RENUNTI?

„Fumatorii deseori afirma «nu-mi spune de ce sa renunt, ci cum sa fac!»“

Nu exista o formula magica care sa stopeze fumatul. In schimb, avem câteva „chei” care asigura succesul:

1. luarea deciziei;

2. alegerea zilei din care nu mai fumati;

3. planul de lucru;

4. mentinerea statutului de nefumator

TERAPIA DE RENUNTARE LA FUMAT

Fiind o dependenta de drog – nicotina – exista tratament medicamentos pentru cei care doresc sa renunte la fumat. El trebuie însa recomandat de medic, care este singurul în masura sa stabileasca indicatiile si contraindicatiile.

Terapia medicamentoasa cu bupropion

Prin aceasta metoda se asigura organismului o doza mica de nicotina, suficienta pentru a inlatura simptomele de sevraj de nicotina, dar fara a se mai administra celelalte substante toxice din tigara. Este lesne de înteles ca, atunci când se folosesc acesti produsi, nu se poate fuma!

Plasturele, guma de mestecat, tableta sublinguala sau inhalatorul cu nicotina

Renuntarea la fumat poate fi dificila, dar nu imposibila, drept dovada stau milioane de oameni care are au reusit. Unii fumatori reusesc de la prima încercare si nu sufera deloc, altii au nevoie de mai multe încercari. Important este sa încerci. Pe lânga suportul familiei, prietenilor, colegilor, societatii, nu uita ca exista si medici care te pot ajuta sa depasesti mai usor etapa de sevraj de nicotina.

In final, decizia va apartine, dar, cum se spune, „mai devreme sau mai târziu toti se opresc din fumat”