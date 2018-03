Ziua școlii la Școala Gimnazială ,,Caius Iacob”

Joi, 29 martie s-au împlinit 31 de ani de la înființarea Şcolii Gimnaziale ,,Caius Iacob”. Activitățile prilejuite de Zilele Școlii au demarat în sala de festivități a școlii cu lansarea numărului 13 al revistei ,,Cuvântul școlii” și numărului 5 al revistei ,,Atelier de scriere”.

Elevii școlii au simțit din plin această sărbătoare. Alături de Nuți și Sorin Dorobanțu, toți cei prezenți au fost cuprinși de spiritul copilăriei. Pe lângă spectacolul minunat pe care ni l-au prezentat, copiii au fost antrenați în diferite jocuri. Sărbătoarea a fost colorată de baloanele primite de la „Paradisul Copiilor”.

,,Atunci când îți propui să marchezi un eveniment deosebit din viața școlii, te gândești în primul rând la copii: să-și amintească toata viața de Ziua Școlii, să le oferi o activitate care să fie pe placul lor, să o modeleze și să o amplifice cu veselia și ușurința copilăriei, astfel încât să se bucure și să rămână ca un imbold peste ani” a declarat prof. Roxana Chirteș, director adjunct Şc. Gimn. „Caius Iacob”.

Îmbrăcați în costume realizate din materiale reciclabile, elevii claselor a II-a C, a III-a A Step by Step și a III-a C, împreună cu doamnele profesoare, au desfășurat concursul ,,Cel mai inventiv creator de modă”, finalizând activitatea cu o paradă de costume.

,,Mulțumim tuturor dascălilor şcolii pentru cei 31 de ani de dăruire în slujba educației! Dorim tuturor elevilor, părinților și întregului personal al școlii mulți ani înainte, cu sănătate și putere, cu rezultate deosebite, să formați generații de tineri care să vă reflecte strădania, voința și idealurile!” a declarat prof. Andrea Vida, director al Școlii Gimnaziale ,,Caius Iacob”.