19 cluburi datoare la AJF Arad!

Comisia de Disciplină din cadrul AJF Arad, coordonată de jurist Ovidiu Ispas, a notificat 19 cluburi din fotbalul judeţean să-şi achite datoriile. Vorbim de creanţe mai vechi de 30 zile. Iată cluburile datoare la AJF Arad, în ordinea în care apar pe site-ul instituţiei: CSF CETATE SĂVÂRŞIN, CS INEU, ACS PROGRESUL PECICA, CS FRONTIERA 2004 CURTICI, CS PODGORIA ŞIRIA, CS BELIU, CS NAŢIONAL SEBIŞ, CS VOINŢA MUNAR, CS SPERANŢA CHIER, CS PODGORIA GHIOROC, CS ŞOIMII LIVADA, CS GLORIA SECUSIGIU, AS NAŢIONAL SINTEA MARE, AS ALUNIŞ, AS VIITORUL CAPORAL ALEXA, AS FLACĂRA ŢIPARI, AS ATLETICO VINGA, CS VILLA GURBA 1213 şi CS PROGRESUL DIECI.

În cazul neachitării restanţelor financiare până în data de 08.11.2017 se vor aplica măsurile prevăzute de regulamentele FRF.