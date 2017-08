20 de zile cu aer otrăvit pentru mii de arădeni la Lipova

Vă prezentăm un caz de poluare majoră cu substanțe toxice – precum compuși de sulf ce se transformă, odată ajunși în plămâni, în acid sulfuric, monoxid de carbon, neurotoxine cancerigene foarte periculoase – răspândit în aer și duse de vânt în mai multe sate, comune și chiar într-un oraș din judeţul Arad. Trecând peste faptul că acest caz a fost ţinut parcă secret, deși mii de arădeni din județ și-au umplut plămânii cu astfel de substanțe, vrem să subliniem faptul că începând cu 3 august, de când a debutat poluarea şi până astăzi, situaţia nu a fost încă rezolvată 100%. În acest răstimp, ce-i drept, comisarii Gărzii de Mediu au dat o amendă usturătoare primăriei Lipova, respectiv 100.000 de lei, din care au fost plătiți 25.000 în primele 24 de ore.

Debutul incendiului, pe 3 august

Subiectul care frige şi îi îmbolnăveşte pe arădeni e groapa de gunoi de la Lipova, unde a izbucnit un incendiu pe data de 3 august. Foc care nu s-a stins nici după intervenţia masivă a pompierilor, care au diminuat, ce-i drept, pe cât au putut, pagubele. Groapa a ars mocnit, iar fumul negricios purtat de vânt a ajuns în plămânii oamenilor timp de peste 20 de zile.

Ţinta de acum este o parcelă de 5 hectare pe care a Primăria Lipova a închiriat-o, cu titlu de gratuitate, către Asociația ADI ECO Lipova care, la rândul ei, printr-un contract de delegare, a dat-o societății ECO Lipova SRL, unde acționar majoritar este Primăria Lipova. Din totalul suprafeței de 5 hectare, cu destinația „deponeu de gunoi”, sunt date în folosință doar 2,5 hectare, toate pline de gunoi, din care a ars peste 1 hectar. La groapa cu pricina s-au depozitat gunoaiele din Păuliș, Ghioroc, Zăbrani și Lipova. Termenul de depozitare a expirat, însă, pe 16 iulie şi odată cu acesta a venit obligaţia ca groapa să fie acoperită.

Timișorenii în ajutorul arădenilor

Asociația „Ecologiștii fără frontiere” din Timișoara a fost cea care ne-a sesizat cu privire la problema de la Lipova. Ecologiştii au sărit în apărarea sănătății locuitorilor afectați de această poluare la scară mare. „În noaptea de 3/4 august ați simțit acel miros înecăcios și greu de respirat? Vinovatul este Deponeul de Gunoi de la Lipova, care afectează toate satele și comunele din raza orașului Lipova. De departe, cel mai afectat a fost satul Neudorf. Vorbim de compuși cu sulf care combinați cu ceața sau umezeala din aer și plămâni se transformă în acid sulfuric ce distruge lent plămânii, dar și monoxid de carbon, cianuri provenite din plastic ce atacă sângele, inima, nervii, plămânii, diuxina ce atacă glandele endocrine și slăbesc imunitatea, acrilamide – o neurotoxină cancerigenă, dar și bacterii de tot felul provenite de la rozătoare și insecte etc. Atenție, arădeni! Toxinele ucid lent și fin. Suntem alături de voi!”, este mesajul transmis prin intermediul nostru de către membrii Asociației „Ecologiști fără frontiere” din Timișoara.

Ce spun cei implicaţi?

Mobilizarea tuturor forțelor

Primarul comunei Zăbrani, Marian Toader, ştie de problemă şi susţine că s-au luat măsuri: „Cum nimeni nu răspunde pentru nimic, iată că s-au găsit țapii ispășitori pentru dezastrul ecologic de la groapa de gunoi Lipova, în sarcina Comitetelor Locale pentru situații de urgență ale comunelor Păuliș, Ghioroc, Zăbrani și orașul Lipova. De vineri, 18.08.2017, în ciuda conducerii demisionare a SC. ECO Lipova, am reușit mobilizarea tuturor forțelor, punând la dispoziție o serie de camioane și utilaje care să permită acoperirea gropii cu un strat de pământ. Menționez faptul că atunci când s-a luat decizia de a se depozita la Lipova gunoiul menajer din tot județul, s-a hotărât fără consimțământul primăriilor partenere. Dar cu toate acestea, asigurăm cetățenii noștri că în maxim două zile vom stinge toate focarele. Mulțumim locuitorilor pentru înțelegere și tuturor persoanelor care ne-au sprijinit cu diferite utilaje”.

Ce spune directorul EcoLipova?

„Eu cred că vorbim de autoaprindere. În această groapă au fost aduse toate tipurile de deșeuri, inclusiv sticlă, iar noi credem că datorită căldurii excesive s-a produs efectul de lupă ce a făcut ca aceste deșeuri să se aprindă. Până când Prefectura s-a sesizat, s-a încercat stingerea incendiului de către Pompierii din Lipova și din zonă, cu apă. Din păcate, focul a mocnit și s-a reaprins. Ulterior, am ajuns la concluzia că toată suprafața trebuie acoperită cu un strat de cel puțin 50 de centimetri de pământ. Sunt sigur că în câteva zile va fi rezolvată problema, deoarece acum nu mai există niciun focar. Vom avea nevoie de un proiect cu fonduri UE, pentru a acoperi această groapă conform normelor în vigoare, deoarece vorbim de o sumă de până la 1,5 milioane de euro. Demisia mea nu are nicio legătură cu acest incident, eu am vârsta care îmi dă posibilitatea să mă pensionez”, a declarat pentru Jurnal arădean/Aradon, Andraș Gică, directorul EcoLipova.

Amendă de 100.000 de lei

Primarul orașului Lipova, Mircea Jichici, ne spune că „totul a început în urmă cu trei săptămâni. Am încercat să rezolvăm problema cu pompierii din Bârzava, Arad, Lipova și Zăbrani, care au turnat mii de litri de apă să stingem incendiul, dar degeaba. Ulterior au fost transportate în jur de 200 de mașini de pământ. Începând de marți, 22 august, am adus și un buldozer mai mare pentru a acoperi gunoiul cu pământ, aceasta fiind singura soluție găsită pentru a stinge focul. Garda de Mediu, care a fost aici prezentă de la început, nopți întregi, ne-a dat o amendă de 100.000 de lei din care am plătit 25.000 în 24 de ore”.

Garda de Mediu, pe teren, din prima zi

Comisarii Gărzii de Mediu au fost prezenți la dezastrul de la Lipova şi au şi ei un punct de vedere. „Lucrurile au trenat o perioadă destul de lungă și, practic, nu s-a conștientizat faptul că stropind cu apă nu ajută la nimic, pentru că focul fiind mocnit, a permis degajarea mai pregnantă a biogazului rezultat. În cursul zilei de joi, 17 august, în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență de la Prefectură, s-a hotărât acoperirea cu pământ, respectiv tasarea acestuia, plecând de la premisa că lipsa oxigenului va stinge focul. O parte este deja acoperită și estimăm ca până sâmbătă, 26 august, totul să fie acoperit”, au declarat pentru Jurnal arădean/Aradon reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, din cadrul Comisariatului Județean Arad.

În loc de concluzie

Începând cu data de 3 august, fumul înecăcios a fost dus de vânt în toate direcțiile, mai exact înspre toate comunele și satele situate în raza orașului Lipova. O singură asociație cu profil ecologic a sărit în ajutorul locuitorilor din județul Arad. Primele două săptămâni s-a încercat stingerea incendiului cu apă, iar comisarii Gărzii de Mediu au dat amendă. Mai apoi, pe 18 august, mult prea târziu, s-a hotărât acoperirea gunoiului care încă mocnea și emana fum cancerigen, cu pământ. Ei bine, abia acum am primit promisiuni că până pe 26 august, incendiul va fi stins în totalitate. În tot acest timp, substanțele nocive au ajuns în plămânii locuitorilor din zonă. Pe ei nimeni nu-i va mai despăgubi. Lor nimeni nu le va cere scuze.