Am aflat adevărul, de la sursă. Via Carmina dezvoltă intersectia și spune “DA” oricărei soluții care ajută traficul

Informația este importantă, Via Carmina devenind cel mai mare cartier nou din Arad, un cartier care se dezvoltă în continuare și care crește anual cu sute de oameni noi care aleg să trăiască aici.

În interviul care urmează, am aflat că intersecția propusă de Via Carmina se dezvoltă chiar acum conform planului, fiind în fazele de avizare iar construcția acesteia se va face exclusiv din resurse proprii în 6 luni de la obținerea avizelor.

Am aflat, de asemenea, că dezvoltatorii Via Carmina sunt deschiși și la alte soluții pentru ca locuitorii din Via Carmina să beneficieze în cel mai scurt timp de această intersecție, indiferent de tipul ei.

Reamintim că un supermarket Lidl se va construi la intrarea în cartier în lunile următoare, o veste bună și un alt semn că traficul va fi optimizat în curând pentru intrarea în Via Carmina.

Urmăriți mai jos interviul cu Cristina Deac, reprezentantul dezvoltatorului, care răspunde întrebărilor pe care le poate avea un locuitor sau viitor locuitor din Via Carmina.

REP:

D-nă Cristina Deac, trecem direct la subiect. Ați anunțat la finalul anului 2018 realizarea unei intersecții în Via Carmina, din resurse proprii. Care este stadiul?

CRISTINA DEAC, VIA CARMINA:

Întradevăr, am anunțat și am demarat chiar atunci acest proiect finanțat exclusiv de noi.

Este vorba de o intersecție modernă, cu mai multe benzi, care va facilita accesul in cartier.

Lucrarea este deja proiectată și este în fazele de avizare, urmând ca noi să o costruim în 6 luni de la avizare.

REP:

Se vorbește zilele acestea și despre un posibil sens giratoriu. Este un alt plan? Ce ne puteți spune despre asta?

CD:

Da, este adevărat, există o discuție în acest sens.

Dacă țineți minte, acum câțiva ani, chiar noi am inițiat ideea sensului giratoriu pe care am dorit să îl construim împreună cu partenerii care dețin proprietăți în jurul locației propuse. Chiar am inițiat discuțiile.

Însă un sens giratoriu necesită terenuri private adiacente și ceilalți proprietari nu erau dispuși să le cedeze în acel moment sau nu își doreau atunci această investiție.

După ani de așteptare, am ales în 2018 să mergem pe cont propriu cu o soluție construită pe terenul nostru, finanțată de noi, care să optimizeze traficul și care să se materializeze repede. Nu mai puteam aștepta alți ani, noi avem o promisiune de respectat către clienți și deja întârzierea (deși independentă de noi), ne-a afectat.

Revenirea la ideea cu sensul giratoriu de care spuneți este probabil mai bună, mai ales că rezolvă intrările și către alte obiective, dar noi suntem rezervați pentru că este un proiect public mai mare și de lungă durată. Am trecut odată prin acest proces, fără finalitate.

Ca și poziție Via Carmina, suntem total de acord și putem să participăm cu teren la schimb, participăm și financiar la acest proiect, în condițiile în care vedem că lucrurile se întâmplă.

Noi oricum mergem mai departe cu planul inițiat de noi, intersecția de care vă spuneam, pentru că locuitorii Via Carmina așteaptă de mult timp și merită rezolvarea intrării în cartier. Iar planul nostru este demarat deja, depinde doar de noi și de autorități, credem în realizarea lui mai mult decât într-o idee care necesită studii de fezabilitate, concept, proiectare, acceptul părților private.

Locuitorii din Via Carmina sunt responsabilitatea noastră și a Primăriei, trebuie împreună să ne luptăm pentru ei și sperăm să obținem avizele și autorizarea cât mai repede.

REP:

Deci să înțeleg că mai aveți nevoie de avize?

CD:

Așa este. Fiind lucrări care se dezvoltă și pe terenuri/drumuri publice, este necesară aprobare din partea instituțiilor și autorităților locale.

Dar noi avem pregătiți banii în cont, proiectul și constructorii. Stăm la linia de start, ca să mă exprim așa, și așteptăm sunetul de pornire pe care sperăm să îl auzim în următoatele săptămâni.

Gândiți-vă că la Via Carmina am construit case și străzi întregi în luni de zile, putem face o intersecție în câteva luni, dacă obținem avizele necesare și autorizarea finală. Și mulțumim Primăriei Vladimirescu pentru că a înțeles că suntem parteneri și pentru că ne-au promis și oferit sprijinul.

REP:

Vă mulțumim. Este edificator să știm adevărul și că sunteți deschiși la orice soluție care să rezolve traficul în zonă și că vă doriți o soluție rapidă.

VIA CARMINA:

Așa este. Noi spunem DA răspicat la oricare din aceste soluții, noi avem banii pregătiți pentru acest proiect, noi ne dorim cel mai mult această intersecție.

Dar, cum vă spuneam, credem mai mult în varianta noastră care durează 6 luni de la avizare, decât într-o idee probabilă, care poate să dureze ani de zile.

Știm și e frustrant că un proiect depinde de multe părți, că durează atât de mult să se întâmple lucrurile în România, că apar în presă speculații, dar avem speranța că instituțiile avizate și Primăria Vladimirescu, care ne-au promis suport, ne va susține să dăm startul acestui proiect.

Asta ne dorim. Și le mulțumim pentru că s-au dovedit a fi parteneri de încredere, cu care să construim viitorul acolo.

REP:

În final, o să avem intersecție acolo?

Ce să înțeleagă locuitorii din Via Carmina?

CD:

Binențeles. Este prioritatea nr. 1 a noastră, indiferent de speculațiile din presă.

A devenit aproape o obsesie a noastră să construim această intersecție.

Dacă lucrurile nu se întâmplă, înseamnă că nu avem undă verde de la ceilalți parteneri, nu avem încă avizele sau cineva dorește să țină lucrurile în loc.

Dar este un scenariu improbabil, pentru că noi avem deja proiectul final, sperăm ca în următoarele luni să obținem avizele și să începem construcția. O să vă comunicăm și Dvs. stadiul. O să aflați primii.

REP:

Vă mulțumim!