BEJ Arad: scrutin fără probleme, doar cu întrebări

Deşi nu ne-am confruntat cu incidente majore în derularea procesului de alegere a preşedintelui României, au fost totuşi câteva probleme aduse la cunoştinţa celor de la Biroului Electoral Judeţean. Eugenia Iovănaş, preşedintele BEJ Arad, a detaliat pentru Jurnal arădean/ Aradon: „Un cetăţean austriac s-a prezentat să voteze, şi-a solicitat dreptul de vot dar, fiind cetăţean străin, nu are dreptul să voteze. Au fost şi cetăţeni români cu domiciliul în străinătate care au solicitat înscrierea în listele electorale permanente în ţara în care se află şi au venit să voteze în acest scrutin. Ei au dreptul să voteze, situaţia lor a fost remediată. Am fost întrebaţi şi dacă urna specială poate fi trimisă la o persoană care nu are domiciliul la secţia de votare la care este arondată, ci are domiciliul în alt UAT. Urna mobilă putea fi trimisă pentru că s-a justificat cu documente medicale şi persoana are dreptul să voteze, deci cazul a fost rezolvat.”

Eugenia Iovănaş ne-a mai declarat că, în jurul orei 15.00, la Ususău şi Sintea Mică „a căzut reţeaua, dar a fost pe zi şi procesul electoral a continuat fără nicio problemă. Tabletele funcţionează şi în cazul în care cade reţeaua. Votarea nu se întrerupe, acest lucru este important.”