Ce strategie va alege UTA?

Finalul sezonului e tot mai aproape pentru UTA. Echipa a reușit să se salveze de la retrogradare, cu câteva etape înainte de final, deși – la un moment dat – lucrurile erau destul de complicate, spectrul ultimelor locuri pândind-o pe „Bătrâna Doamnă”. A sosit Ionuț Popa și – ca prin farmec – au apărut și rezultatele. Mai sunt două etape, practic un chin pentru echipă, mai ales că de când s-a salvat matematic, parcă nu mai joacă nimic, dovadă stând și cele două înfrângeri consecutive. Ionuț Popa a început să-i arate cu degetul pe jucători, nu mai sunt buni de nimic, deși tot ei au scos-o la liman.

Ce va fi de la vară?

Se va termina campionatul, dar nimeni nu știe ce intenții are Gheorghe Falcă. Ce va face primarul cu echipa, pe mâna cui o va da? El ar vrea să vină un om potent, cu bani, care să se alăture milionului de euro pe care îl dă administrația locală. Însă, nimeni nu pare decis să preia UTA. Clubul are nevoie de foarte mulți bani care nu au legătură cu ce dă Primăria. Salariile jucătorilor și a antrenorilor, amenzi la Federație, dar și alte cheltuieli ce nu se pot deconta, sau cheltuieli la început de an, deoarece – se știe – abia spre finalul lunii mai apar banii de la municipalitate. Anul acesta s-a făcut un efort, iar în aprilie aceștia s-au împărțit.

E cineva interesat?

De la bun început trebuie să spunem că nu ne vom referi la Florin Manea, deoarece nici nu are rost să o facem, el nu e un om serios, un om care îți garantează binele, pentru a-i oferi UTA pe mână.

Excluzând, așadar, discuția despre el, nimeni nu a venit să spună că vrea să preia clubul. Echipa lui Meszar a anunțat, încă din iarnă, că pleacă în momentul în care UTA va fi dată pe mâini bune. Din păcate, acel stadiu nu s-a schimbat. Meszar vrea să plece și – la finalul campionatului – avem informații că îi va spune la Falcă, încă o dată, că vrea să plece.

Rămâne tot așa?

Dacă primarul nu va găsi soluții mai bune, Meszar nu are ce face și va rămâne, însă – tot după informațiile nostre – se va merge, din nou, pe o variantă „low-cost”. Ceea ce înseamnă că UTA va avea obiectiv tot rămânerea în liga secundă, cu un lot asemănător actualului, poate mult mai tânăr, mai ales că juniorii lui Bogoșel așteaptă să fie promovați la prima echipă.