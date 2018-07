Două loturi de autostradă au fost date în folosinţă. A fost semnată recepţia lucrărilor

Tronsoanele au fost recepţionate de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) şi mai e nevoie doar de dispoziţia Poliţiei.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR, Alin Şerbănescu, a declarat, luni că a fost recepţionat şi lotul 3 al Autostrăzii Sebeş-Turda şi mai este nevoie ca poliţiştii să dea dispoziţie de deschidere.

”S-a recepţionat şi lotul 3 şi, în scurt timp, în seara aceasta (luni seara – n.r.), sperăm să dăm drumul la circulaţie. E cert că vrem să dăm drumul circulaţiei în această seară dar nu ştim la ce oră. Estimăm că la 20.30, pe ambele loturi”, a spus Alin Şerbănescu.

Întrebat dacă marţi se va circula pe autostradă, acesta a răspuns: ”Clar. Mai trebuie să ne armonizăm punctul de vedere cu poliţia, poliţia să dea dispoziţie de deschidere, iar apoi cetăţenii să-şi manifeste dorinţa de a intra pe autostradă”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Întrebat, de asemenea, dacă nu au existat neconformităţi pe lotul 3, Şerbănescu a spus că ”au fost îndeplinite criteriile de calitate cerute de CNAIR, conform normativelor”.

Lotul 4 a fost recepţionat în cursul zilei de luni, la orele amiezii.

La începutul anului, pe lotul 3 s-a mai făcut o inspecţie tehnică în vederea recepţiei, însă CNAIR a constatat probleme legate de aderenţă, planeitate şi grosime a asfaltului, acestea fiind remediate.

Pe loturile 1 şi 2 s-a lucrat mai încet, acestea sunt în execuţie de trei ani, iar stadiul fizic este de aproape 50%.

Autostrada Sebeş-Turda va avea o lungime totală de 70 de kilometri şi va traversa parţial judeţele Alba şi Cluj.

Primul lot se întinde pe 17 kilometri, de la intrarea pe autostradă în Sebeş, până la Pârâul Iovului, după Alba Iulia. Lotul doi are o lungime de 24,3 kilometri şi se întinde de la Pârâul Iovului până la intrarea în Aiud, iar lotul trei, care are 12,5 km, se întinde de la intrarea în Aiud până la Decea. Ultimul lot are 16,3 km şi se termină în Turda.

