Drogat şi bătăuş la spital

ARAD. Un nou caz de violenţă în Spitalul Judeţean Arad. Dacă, până acum, asistenţii sau medicii de la Unitatea de Primire Urgenţe a spitalului s-au lovit de multe ori de violenţe verbale, acum un angajat de la UPU a ajuns chiar să fie agresat fizic. De vină ar fi fost un tânăr aflat sub influenţa drogurilor, adus la Urgenţe de un echipaj de Poliţie. Potrivit informaţiilor noastre, marţi seara, poliţiştii l-au lăsat pe tânăr pe un scaun în secţia de Urgenţe, de acolo urmând să fie preluat de medicii aflaţi în gardă, pentru administrarea unui tratament. Numai că, la un moment dat, drogatul s-a ridicat brusc de pe scaun şi a luat-o la fugă pe culoarul care face legătura între Urgenţe şi lifturile spitalului. În drum, s-a lovit puternic într-o uşă pe care a distrus-o.

Mai mult, pe acelaşi culoar s-a întâlnit cu un agent de pază din spital. Agentul a încercat să îl oprească, însă s-a ales cu o lovitură în figură primită de la tânărul aflat sub influenţa drogurilor. Acesta şi-a continuat cursa pe holurile unităţii medicale, fiind, într-un final, prins de agenţii de pază pe un culoar care face legătura între spital şi secţia de Stomatologie.

După ce a fost imobilizat, drogatul a fost transportat la Secţia Psihiatrie. Poliţiştii au început cercetările în acest caz, au luat declaraţii celor prezenţi, iar drogatul ar putea fi obligat să plătească uşa spartă la spital. Chiar dacă nu au ajuns încă rezultatele analizelor, se pare că tânărul ar fi fost sub influenţa drogului denumit popular „şoricioaică”. „Simptomele prezentate de tânăr se potrivesc celor care consumă această substanţă”, ne spun sursele noastre.