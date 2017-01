Întâlnire de gradul zero între parlamentari şi administraţia locală

S-au pus toţi la aceeaşi masă şi au vorbit despre proiectele Aradului, despre priorităţile judeţului, despre sume de bani, despre bugete şi despre amendamente. Nouă parlamentari de la PSD, PNL şi USR, aleşi în judeţul Arad, au fost invitaţi la discuţii de către şefii Consiliului Judeţean şi ai Primăriei. Este vorba despre Mihai Fifor, Dorel Căprar, Florin Tripa, Adrian Todor, Ioan Cristina, Eusebiu Pistru, Glad Varga, Adrian Wiener şi Sergiu Vlad. Singurul absent a fost Peter Farago, alesul UDMR, care a decis, probabil, că această discuţie nu este destul de interesantă pentru el, pentru arădenii care l-au ales.

Trecând peste atitudinea lui Farago, trebuie precizat încă de la bun început că, pe cât posibil, s-a încercat purtarea unei discuţii care să vizeze strict administraţia locală, politica fiind lăsată deoparte. Primarul Aradului, Gheorghe Falcă, a avut câteva tentative de a politiza discuţia, de a „scoate ochii” Guvernului Ponta, dar acesta a fost oprit, de fiecare dată, de senatorul Mihai Fifor, cel care a demonstrat o altă atitudine, mult mai elegantă, comparativ cu aleşii arădeni, atât din punct de vedere al discursului, cât şi al comportamentului.

Cel care a deschis dezbaterea a fost Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad. Acesta a prezentat proiectele de investiţii ale judeţului, dar şi anumite probleme financiare de care ne vom lovi pe parcursul anului 2017, ţinând cont de faptul că eliminarea unor taxe înseamnă încasări mai puţine la buget, iar creşterea salariilor înseamnă cheltuieli mai mari. „Fondurile aferente cheltuielilor de personal vor creşte de la 17 la sută, cât au fost în bugetul pe 2016, la 27 la sută în 2017, potrivit estimărilor noastre”, a spus Cionca. Ce înseamnă acest lucru? Bani mult mai puţini pentru investiţii. Apoi preşedintele CJA a vorbit despre investiţiile necesare în sistemul de sănătate. Lista de investiţii este una lungă, pe ea aflându-se şi achiziţionarea unui aparat RMN. Chiar dacă am avut bani pentru acest aparat în 2016, nu am reuşit să realizăm achiziţia din cauza incompetenţei unora din Spitalul Judeţean care nu au reuşit să întocmească un caiet de sarcini. Mai departe, s-a vorbit despre infrastructura rutieră a judeţului, una total deficitară, care are nevoie de investiţii masive, dar pentru care nu prea avem bani. Cionca le-a prezentat parlamentarilor şi proiectele pentru care va fi cerută finanţare europeană în exerciţiu bugetar 2014-2020, dar şi problema Aeroportului Arad, pe care preşedintele CJA l-ar vrea în curtea Ministerului Transporturilor. Un alt capitol bifat de Iustin Cionca a fost situaţia Staţiunii Moneasa, despre care acesta a spus că nu poate fi susţinută de o administraţie locală care are mai puţin de 1.000 de locuitori, propunându-le parlamentarilor preluarea staţiunii de către Consiliul Judeţean sau de către Ministerul Turismului.

Apoi Gheorghe Falcă, primarul Aradului, a vorbit despre „necesarul” municipiului. Acesta a explicat sumele de care oraşul ar avea nevoie în viitoarea etapă de modernizare a străzilor în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, de banii necesari pentru continuarea lucrărilor de modernizare a punctelor termice, dar le-a cerut parlamentarilor şi să pledeze pentru ca Aradul să primească bani pentru CET. Falcă a vorbit şi despre investiţii ale Ministerului Educaţiei în Arad, investiţii ce ar trebui finalizate, despre realizarea unui teren de hochei şi despre lucrări de izolare termică a blocurilor. Un capitol aparte, „bifat” de toţi cei prezenţi, au fost cele două pasaje de pe centura municipiului.

Promit susţinere

Toţi parlamentarii prezenţi la dezbatere au promis că vor face tot posibilul pentru ca proiectele Aradului să primească ajutor de la Guvern. Au fost lăsate deoparte toate neînţelegerile politice, toate atacurile şi s-a discutat constructiv. Primii care au vorbit au fost senatorul şi cei doi deputaţi de la PNL. Aceştia au spus că vor susţine necondiţionat proiectele Aradului. Dar apoi au aruncat „mâţa moartă” în curtea celor de la PSD. „Noi putem amenda bugetul naţional, putem propune proiectele Aradului pentru finanţare. Dar majoritatea parlamentară decide”, a spus Ioan Cristina.

Eusebiu Pistru a vorbit despre pasajele de pe centură, anunţând că are promisiuni ferme despre faptul că pasajul de la CET va fi gata până prin luna mai, acesta urmând să fie finalizat în regie proprie de către DRDP Timișoara. Celălalt pasaj se află, în continuare, în atenţia Ministerului Transporturilor, urmând să fie organizată o nouă licitaţie pentru finalizarea lui. Spusele lui Pistru au fost întărite şi de reprezentanţii PSD, aceştia susţinând că prioritatea zero a Aradului, în acest moment, sunt cele două pasaje. Mai mult, pesediştii au promis că vor face tot posibilul pentru ca aceste investiţii să fie finalizate cât mai repede. Adrian Wiener a spus că priorităţile din sănătate ar fi altele, din punctul lui de vedere. Şi noi tindem să îi dăm crezare, ţinând cont de faptul că vine din sistem, fiind cândva chiar managerul general la Spitalul Judeţean. „Eu cred că împrejmuirea spitalului cu un gard nou nu este chiar o prioritate mare dacă vorbim despre investiţii. Mai degrabă aş pleda pentru realizarea unui matern nou”, a spus Wiener. Şi de aici încolo sănătatea a acaparat toată dezbaterea, fiind un subiect ofertant. Toţi cei prezenţi au căzut de acord că se impune realizarea unui nou spital matern, că avem nevoie de investiţii importante în Spitalul Judeţean, atât în ceea ce priveşte dotarea cu aparatură şi actul medical, cât şi condiţiile hoteliere.

Într-un final, Mihai Fifor a spus că este convins că Aradul va primi bani de la Ministerul Sănătăţii. „Cred că sănătatea merită o întâlnire separată, unde să fie doar ea subiect de discuţie. La sfârşitul lunii februarie, la Arad va veni şi ministrul Sănătăţii. Aşadar, avem toate premisele pentru a spera la fonduri”, a spus Fifor.

Şi alte dezbateri

Totodată, conducerea CJA, a Primăriei şi parlamentarii au decis că asemenea întâlniri şi dezbateri ar putea avea loc mai des, poate chiar o dată pe lună. Toţi au spus la unison faptul că problemele din teritoriu trebuie să ajungă la Bucureşti, acolo de unde se dă ora exactă şi… banii pentru rezolvarea problemelor.