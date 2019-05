Interviu cu Sergiu Bîlcea, preşedintele PNL Municipiul Arad: “Am câştigat pentru că ne batem pentru Arad”

Domnule Sergiu Bîlcea, românii şi-au spus cuvântul la urne, bucuros de rezultatul alegerilor?

Da! Am atins câteva obiective importante şi participarea mare la vot, rezultatul ne dă speranţa că mergem în direcţia bună. Este o victorie a unei idei despre cum trebuie să se facă politică – fără corupţie, fără abuzuri, fără aroganţă, cu respect pentru oameni, pentru lege, este o opţiune europeană a românilor. Electoratul se schimbă şi el va schimba şi clasa politică. Este o victorie a preşedintelui Klaus Iohannis, a PNL, care a câştigat alegerile şi a partidelor de dreapta care se opun PSD. În acest moment, preşedintele Iohannis este autoritatea la care românii se uită cu respect şi cred că, folosind legitimitatea sa, va da o direcţie clară pentru următorii ani. Este o victorie importantă şi pentru PNL Arad, care a atins toate obiectivele propuse.

Care sunt aceste obiective?

Alegerea lui Gheorghe Falcă în Parlamentul European este primul obiectiv atins. Aradul va avea un sprijin extraordinar din partea unui om care cunoaşte bine administraţia locală, proiectele noastre şi ne va ajuta. Al doilea obiectiv a fost câştigarea alegerilor, şi am câştigat atât la nivelul judeţului, cât şi în municipiu, în oraşe, în majoritatea comunelor şi în fiefurile PSD. PNL Arad este din nou una dintre cele mai performante organizaţii din ţară. Le mulţumim colegilor care s-au implicat în campanie şi arădenilor care au venit în număr mare la vot şi ne-au acordat încrederea.

Ce explică acest rezultat bun?

Evident că a contat poziţionarea noastră pe problema justiţiei, sprijinul pentru proiectul preşedintelui Iohannis. A contat foarte mult candidatura lui Gheorghe Falcă, a avut sprijinul arădenilor pentru a ne reprezenta la nivel european. PNL este partidul proiectelor pentru Arad, partidul care a luptat pentru Arad atunci când Guvernul PSD ne-a tăiat fondurile şi ne-a uitat, când a finanţat proiectele. Am câştigat pentru că ne batem pentru Arad, nu pentru funcţii. Suntem singurul partid care a apărat Aradul de agresiunea PSD. Suntem partidul cu proiecte clare care merg înainte, cu sau fără dificultăţi – regenerarea urbană, care schimbă faţa cartierelor, modernizarea bulevardului central, construcţia stadionului UTA, modernizarea drumurilor judeţene, investiţiile în sănătate.

Sunt voci care acuză victoria mai strânsă în municipiu, decât în judeţ.

Rezultatul este foarte bun pentru că am câştigat, în multe oraşe mari cu primari PNL apreciaţi a câştigat USR. A fost un val naţional care s-a simţit şi la Arad, un sprijin pentru ideea de justiţie şi oameni noi în politică. Au contat aceste idei, nu politicienii locali propuşi de USR în aceste oraşe, cu tot respectul pentru ei. Noi am reuşit să câştigăm, aşa cum am spus, pentru că am fost singurii care am luptat pentru Arad. PNL Arad a înţeles nevoia de înnoire. Suntem partidul care a adus cei mai mulţi oameni tineri, noi în partid prin proiectul Aradul Liberal.

Electoratul vrea alianţă şi guvernare de dreapta, la Arad PNL şi USR se ceartă?

Nu, noi am evitat o polemică cu USR tocmai pentru că mai devreme sau mai târziu este probabilă o alianţă de guvernare. Cred că ei trebuie să îşi clarifice poziţia, pentru că la Arad s-au luptat cu noi, nu cu PSD, aşa cum era probabil normal. Lupta noastră este cu PSD. Îmi place la cei din USR că au un respect deosebit pentru democraţie şi pentru votul oamenilor şi sper că au înţeles acum, din votul arădenilor, că avem susţinere şi legitimitate pentru proiectul nostru administrativ, pe care îl vom continua cu sau fără ei.

Plecarea lui Gheorghe Falcă lasă deschisă competiţia pentru funcţia de primar. Ce se va întâmpla în continuare?

În primul rând cred că Aradul va fi mai puternic cu domnul Falcă europarlamentar. Are experienţă în administraţie şi capacitatea de a negocia în favoarea Aradului, de a susţine proiectele locale. El va rămâne preşedintele PNL Arad şi aproape de administraţia locală, dar este clar că Aradul intră în altă etapă acum. Gheorghe Falcă a ridicat ştacheta, a câştigat alegerile de patru ori, fapt care exprimă aprecierea oamenilor, dincolo de ceea ce spun politicienii. PNL este pregătit să gestioneze acest moment, vom funcţiona ca echipă şi vom continua proiectele pentru dezvoltarea Aradului.