Întrebări către Minister pe școala din Zădăreni

Deputatul PSD Arad Adrian Todor a adresat o întrebare ministrului Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, legată de construcția noii școli din comuna Zădăreni, proiect început în 2007, dar care a fost suspendat în 2013.

„În anul 2007, în comuna Zădăreni a început construcția unei noi clădiri pentru Școala Gimnazială din localitate, proiect realizat cu sprijinul Ministerului Educației și finanțat de la bugetul de stat. Începând cu anul 2006, prin mai multe Hotărâri de Guvern, au fost alocate sume pentru ridicarea noii clădiri a școlii, suma totală alocată de la bugetul de stat, până în anul 2011, inclusiv, fiind de 2,03 milioane de lei. Valoarea obiectivului este de 5,6 milioane de lei, așadar nu a fost executat nici jumătate din proiect. Începând cu anul 2013, lucrările la noua școală s-au sistat, administrația locală promițând, an de an, că va face eforturi pentru a finaliza această școală. Din păcate, de șase ani de zile investiția a fost blocată, fără nicio explicație din partea autorităților locale sau a Ministerului Educației. I-am cerut doamnei ministru Ecaterina Andronescu să-mi comunice motivele pentru care această investiție este blocată și de ce nu se alocă sumele necesare finalizării clădirii, în condițiile în care Școala Gimnazială Zădăreni funcționează într-o clădire retrocedată, care este într-o continuă stare de degradare, unitatea de învățământ neavând autorizație de funcționare. De asemenea, am solicitat ca obiectivul respectiv să fie avut în vedere la următoarea rectificare bugetară“, declară deputatul PSD Arad Adrian Todor.