Mărţişor unplugged, la Boeme

Deşi înfiinţată în urmă cu aproximativ 25 de ani, Things to Come s-a reunit recent într-o nouă componenţă, cu: Cătălin Galben (voce), Adi Hăran (chitară), Dolly Crişan (tobe), Claudiu Cristea (bass, voce) şi Paul Gidinceanu (chitară, voce) şi aduc în concertele lor piese de la Soundgarden, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Pink Floyd şi mulţi alţii.

Evenimentul a avut loc în “sufrageria” Boeme, iar biletele s-au vândut cu zile înainte, prevestind seara deosebită ca între prieteni, cu piese cântate împreună, cu aplauze, cu cereri de bis şi chiar de “tris”.

