Peste 5.000 de semnături invalidate la Arad. USR nu a venit să le preia

Scandalul semnăturilor adunate în cadrul campaniei „Fără Penali” de către USR a continuat și vineri după-masă, după ce dimineață reprezentanții Uniunii Salvați România au susținut, în cadrul unei conferințe de presă, că primarul Gheorghe Falcă nu le-a eliberat dosarele. În acest context, astăzi, la ora 14:30 edilul șef s-a deplasat la Serviciul pentru Evidența Populației, unde se aflau dosarele validate și a dorit să le predea celor de la USR.

„Verificarea semnăturilor din cadrul campaniei cetățenești a fost finalizată. Noi ne încadrăm în termenul dat de lege, de cele 15 zile și astăzi era ziua a 15-a și așa cum putem constata nimeni din cei ce trebuia să ridice semnăturile nu este prezent. Doamna secretară a vorbit la telefon cu cei din USR și astăzi a fost invitată echipa de la USR la ora 14 să vină să ridice documentele”, a punctat Gheorghe Falcă în deschiderea conferinței.

Secretarul Primăriei, Lilioara Stepănescu, a punctat: „Am comunicat finalizarea procedurilor de atestare a semnăturilor susținătorilor și am convenit cu unul dintre reprezentanții USR ca la ora 14, astăzi, să se prezinte pentru ridicarea dosarelor atestate, stabilind locația de unde vor fi preluate documentele. Inițial mi s-a spus că pot să trec numele domnului Stana Florin pentru că va veni personal să le ridice, dar după ce a vorbit la București mi-a comunicat că este cu neputință să ridice astăzi dosarele, ci doar luni. Dacă le-ar ridica astăzi s-ar considera decăzut din termenul de a le depune la Parlament, dar dacă demonstrează că doar luni au fost disponibile aceste dosare s-ar bucura de o procedură specială de promovare a listelor și că interesul dumnealor este ca aceste semnături să poată fi valorificate în procesul de revizuire a Constituției. I-am informat că dacă nu pot la ora 14, atunci măcar la ora 14:30 și că domnul primar dorește să asiste la procedura de predare dosar”.

Gheorghe Falcă a continuat: „Așa cum puteți constata, nu era nicio urgență de dimineață. Așa au gândit dânșii să folosească această campanie de mare moralitate. Sunt unul dintre cei ce am semnat, PNL Arad a strâns un număr de semnături, nu sunt semnăturile unui partid, dar sunt semnăturile cetățenilor. Dar s-a dorit să fie o tranzacționare a semnăturilor pe zona politică”.

În ceea ce privește numărul de semnături, Gheorghe Falcă a explicat: „Este o raportare greșită a celor de la Arad față de București. Ei știau etapele de validare, din cele 21.000 de semnături sunt validate 14.588. Acest lucru spune multe despre ce au raportat ei la București și ce e la Arad. De aceea au încercat să transfere responsabilitatea pe primar și Primărie. Acest lucru ne obligă să transmitem instituțiilor statului celelalte semnături sub articolul ce reglementează falsul în înscrisuri. Am fi transmis noi astăzi semnăturile spre București, dar nu suntem împuterniciți. Sunt doar cei din conducerea USR, care printr-un act de moralitate trebuiau să fie prezenți astăzi aici. Am sunat la Parlament și fiind o zi definită de lege, Parlamentul lucrează și mâine și puteau fi ridicate și astăzi. Mai este timp, la ora 19 este un avion și la ora 21 ele pot fi la Parlament, unde este nevoie doar de un număr de înregistrare. Constatăm că după agresivitatea, dezinformările și minciunile de azi dimineață, nu au putut veni aici să le ridice acum”.