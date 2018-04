Poli vrea să dea în judecată UTA și Jandarmeria!

Novovic a spus, pentru sport.ro, că „Drukeria” va duce acțiunea în instanță.

„Actiunea in instanta va veni din partea Asociatiei Suporterilor Timisoreni Druckeria, care e organismul legal in care sunt organizati suporterii Politehnicii. E foarte clar ca se va ajunge la asa ceva, pentru ca oamenilor le-a fost refuzata intrarea in arena cu bilete perfect valabile, ceea ce e un abuz grav si o incalcare grava a regulamentelor. Jandarmeria nu a anuntat din timp ca vor intra doar 70, nu a facut niciun anunt, ne-au transmis clar ca urmeaza ordinele clubului UTA. Daca clubul organizator ofera un raspuns oficial, cum ca accepta ca oamenii sa intre pe stadion, ei nu au nicio problema. Ne pot duce si pot asigura ordinea. Cei de la UTA au refuzat orice dialog, au refuzat sa inteleaga ca oamenii au bilete cumparate din mana lor, de la sediul clubului lor si ca e o eroare organizatorica a lor, pentru care noi nu suntem raspunzatori. Ca daca oamenii au bilete trebuie sa intre in arena. Atunci au preferat sa isi acopere incompetenta prin astfel de manevre. Noi am informat inca de sambata, am luat legatura cu reprezentantii clubului UTA si cu cei ai Jandarmeriei, i-am informat ca avem 350 de bilete si ca venim in numarul asta la meci. Aveau destul timp sa faca pregatiri, solutii se puteau gasi. S-a vazut ca stadionul a avut sectoare goale, se putea rezerva un sector pentru suporterii timisoareni.

Inclusiv suporterii aradeni au avut discutii timp de o jumatate de ora cu conducerea lor si au oferit chiar varianta ca ei sa ne lase in peluza pe care ei o ocupa in mod normal la meciurile de acasa, pentru ca prezinta mai multa siguranta si oamenii pot fi controlati mai bine. Si aceasta varianta a fost refuzata clar, adica nici nu a fost luata in discutie. Am simtit cu siguranta o rautate din parte lor si asta se vede si din marturiile altor oameni care au fost implicati, inclusiv jurnalisti. Unii dintre ei au fost agresati de bodyguarzii de la arena, din ordinul conducatorilor de la UTA.

In principiu, ei vor sa limiteze cat mai mult prezenta suporterilor oaspeti intr-un meci UTA – Poli. Si recurg la orice mijloace pentru a face asta, cu riscul de a suporta consecinte grave. Pentru ca nu se poate interzice accesul unor oameni care au platit bilet de intrare, care este un contract intre vanzator si cumparator. Si ei trebuie sa respecte acest contract. Conducerea nu a vrut sa auda ce au de spus fanii de la UTA, pentru ca ei au un conflict acolo, din cauza numirii antrenorului Ionut Popa, si atunci i-au ignorat. Dar nu poti a ignori 7-800 de oameni care stau in afara stadionului, care toti au bilete de intrare.

Se vor cere daune pentru bilete, pentru deplasare, daune morale… Acum lucram impreuna cu avocatii nostri la o actiune pe care o vom depune in numele tuturor celor 348 de oameni care au avut bilet. La Timisoara nu vor avea niciodata parte de asemenea tratament. Noi intotdeauna am incercat sa fim oameni, inclusiv cu suporterii si cu conducatorii lor. In tur, conducatorii lor au avut parte de un tratament decent, au avut o loja separat, in spatele unui geam. Acum, ei i-au pus pe oficialii nostri in mijlocul oamenilor din tribuna, normal ca a iesit ce a iesit acolo, scuipaturi si injuraturi… Au trebuit sa se mute in alta parte, pentru ca nu mai prezenta siguranta situatia” – a declarat Novovic.