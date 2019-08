Posibilele cauze care au dus la decesul lui Zsolt Torok

ARAD. Apar primele informaţii referitoare la cauzele care au dus la decesul arădeanului Zsolt Torok, unul dintre cei mai buni alpinişti din România. Potrivit lui Adrian David, şeful Salvamont Sibiu, o stâncă s-ar fi desprins cu Zsolt, iar alpinistul a căzut în gol. „A fost unul dintre cei mai buni alpinişti din România, eu cred că s-a desprins o stâncă cu el, dat fiind faptul că acolo este o zonă foarte instabilă şi este un traseu foarte puţin frecventat de alpinişti”, a spus Adrian David, pentru Mediafax. Potrivit acestuia, căutările alpinistului au început sâmbătă dimineaţă. „Noi am primit doar în dimineaţa aceasta (n.r. sâmbătă) solicitarea de a-l căuta, dar se pare că de miercuri nu a mai răspuns”, a mai spus şeful Salvamont Sibiu. Imediat după solicitare, căutările au început atât la sol, de către salvamontişti şi jandarmi, cât şi din aer, de către un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. „În această dfimineaţă am aflat că Torok Zsolt, un alpinist, a dispărut în zona Munţilor Făgăraşului, am declanşat acţiunea de căutare cu echipe de la Salvamont Sibiu, Salvamont Prahova şi jandarmerie, iar în sprijin ne-au venit un elicopter de la Ministerul de Interne, de la Inspectoratul General de Aviaţie, care a survolat zona şi din elicopter s-a localizat o persoană căzută foarte aproape de Vârful Negoiu. S-au deplasat imediat echipe terestre, l-au identficat, l-au găsit pe alpinistul respectiv decedat şi s-a dispus evacuarea acestuia într-o zonă în care poate veni elicopterul pentru a-l prelua, dat fiind faptul că este foarte mult de mers”, a declarat, pentru Mediafax, Adrian David.

Mort de miercuri?

Ceea ce încă nu s-a putut stabili exact este ziua în care renumitul alpinist arădean a decedat. Acesta nu a mai putut fi contactat de miercuri, ceea ce duce la ideea că miercuri ar fi chiar ziua în care s-a întâmplat nefericitul accident. „A plecat marţi, marţi seara am vorbit cu el, era la refugiul Călţun. Miercuri dimineaţa a plecat într-o plimbare şi s-a întâmplat. Ştiind că e într-o zonă fără semnal, nu ne-am alertat foarte tare. De miercuri nu mai ştiam nimic de el. Azi dimineaţă a ajuns un grup la refugiul Călţun şi au văzut că lucrurile lui sunt acolo. Eu, într-adevăr, ştiam că trebuie să vină, dar ştiam că el are la el cort şi absolut tot ce are nevoie, am zis, ştie ce face. Şi dimineaţă când am aflat că i-au găsit lucrurile, am sunat imediat şi am anunţat. El trebuia duminică să se întoarcă. A plecat singur şi urma să se întâlnească cu alte persoane acolo. Asta a fost problema, că aşa ne-am sesizat că ceva nu este în regulă, fiind o zonă fără semnal”, a spus, pentru Mediafax, soţia alpinistului.