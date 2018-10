Primăria dă Consiliul Judeţean în judecată

Incredibil, dar adevărat! După ce au stat 12 ani cu mâinile în sân, reprezentanţii Primăriei Municipiului Arad au deschis acum o acţiune în instanţă prin care cer înapoi de la Consiliul Judeţean Arad terenul de aproximativ 5.000 de metri pătraţi aflat în zona Sălii Polivalente. Numai că, după cum am anunţat deja în alte materiale, acest teren a fost vândut de un executor judecătoresc.

Să reluăm puţin istoria acestui teren. În anul 2005, Primăria a transferat respectivul teren către Consiliul Judeţean Arad. Această instituţie a intrat în parteneriat cu SC Continental Hotels SA pentru construirea unui complex sportiv. În acest sens, a fost înfiinţată societatea SC Continental Vest SA, asociaţi fiind CJA şi Continental Hotels. Societatea hotelieră s-a angajat că va ridica în zona „Polivalentei” un complex sportiv, inclusiv un hotel. Numai că anii au trecut, nimeni nu a făcut nimic, iar firma Continental Vest a fost lichidată. Cum singurul bun al societăţii era terenul de la „Polivalentă”, acesta a fost scos la licitaţie şi cumpărat de către Florin Lucian Paşca cu suma de 977.000 de lei. Un chilipir, după cum spun specialiştii în imobiliare. Vânzarea a avut loc chiar în primăvara acestui an, procedura de lichidare a societăţii Continental Vest fiind una care a lăsat în urmă multe semne de întrebare.

Publicaţia noastră a urmărit de ani de zile soarta terenului de la Polivalentă. Şi am şi scris de fiecare dată când apăreau noutăţi. Cu toate acestea, nimeni din Primăria Arad nu s-a sesizat că soarta respectivului teren atârnă de un fir de aţă. Doar după ce lichidarea Continental Vest a fost finalizată, iar terenul a fost vândut, cei de la Municipiu s-au trezit şi au anunţat că ei vor terenul înapoi. Teren care, repetăm, a fost cedat Consiliului Judeţean acum 12 ani.

În acest sens, Primăria a intentat un proces în care pârâţii sunt Consiliul Judeţean, cei doi noi proprietari ai terenului, respectiv Lucian Florin Paşca şi Mihai Paşca, dar şi Mitu Insolvency IPURL, firma care a lichidat Continental Vest. Totodată, în proces a fost chemată în garanţie şi societatea Continental Hotels.

Dar să vedem care sunt motivele pentru care Primăria cere terenul înapoi. În primul rând, municipalitatea susţine faptul că, în anul 2005, când s-a făcut transferul terenului, în hotărârea respectivă se specifica faptul că realizarea complexului sportiv trebuie începută într-un an de zile de la cedarea terenului. Adică până în 2006 (din 2006 şi până în 2018, Primăria nu s-a sesizat asupra faptului că pe terenul respectiv nu a început nicio construcţie). Apoi, spun cei de la Primărie, terenul a fost trecut din domeniul public al Judeţului Arad în domeniul privat, lucru ilegal. „Constatându-se că nu a fost realizată investiţia şi că terenul a fost transmis către o societate comercială, prin trecerea terenului din proprietatea publică a Judeţului Arad în proprietatea privată a UAT – Judeţul Arad, cu încălcarea regimului juridic de drept public, este impetuos necesară revenirea terenului în proprietatea publică a Municipiului Arad”, se arată în chemarea în judecată înaintată de Primăria Arad către Tribunalul Arad. Cu riscul de a ne repeta, reiterăm faptul că acuzele aduse acum de primărie puteau fi imputate încă din anul 2006, adică de acum 12 ani. Pare suspect faptul că, numai după vânzarea terenului respectiv, municipalitatea s-a „activat” şi cere acum Consiliului Judeţean terenul înapoi.

Acceptă şi bani

Cu toate că insistă să primească terenul înapoi, Primăria Arad s-ar mulţumi şi cu ceva bani. În cererea de chemare în judecată, juriştii municipalităţii anunţă că, dacă lichidarea firmei Continental Vest a fost legală, primăria este dispusă să primească şi o sumă de bani, nu neapărat terenul cu pricina. „În condiţiile în care instanţa de judecată apreciază legale actele de executare efectuate de pârâta de ordinul 3 (n.r. firma de insolvenţă Mitu Insolvency IPURL), solicităm obligarea pârâţilor Consiliul Judeţean Arad şi Judeţul Arad să achite municipiului Arad contravaloarea prejudiciului cauzat ca urmare a încălcării regimului juridic de drept public, respectiv obligarea acestora la plata contravalorii imobilului la valoarea de piaţă ce va fi stabilită printr-o expertiză judiciară evaluatorie”, cer cei de la Primărie. În această situaţie, Consiliul Judeţean ar pierde de două ori. Prima dată, în momentul în care terenul a fost scos la licitaţie şi vândut la un preţ infim faţă de valoarea reală de piaţă, şi a doua oară în momentul în care ar trebui să restituie Primăriei contravaloarea întregului teren la adevărata valoare de piaţă.

Pe rol

Procesul prin care Primăria cere Consiliului Judeţean bani pentru terenul de la Polivalentă se judecă la Tribunalul Arad, Secţia a III-a Contencios Administrativ şi Fiscal, Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale. Primul termen a fost stabilit pentru data de 4 octombrie. Instanţa a decis să amâne procesul după prima înfăţişare, pentru ca judecătorii să poată analiza înscrisurile depuse la dosar. Rămâne de văzut cum vor aprecia judecătorii acţiunea municipalităţii, în condiţiile în care aceasta a fost depusă la 12 ani distanţă de la momentul în care au fost identificate neregulile privind transferul terenului.