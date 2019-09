Programul „Masa caldă” s-a reluat la Şcoala Gimnazială „Ilarion Felea”

ARAD. La două săptămâni de la începerea anului şcolar, s-a reluat şi programul guvernamental „Masă caldă în şcoli”. Ne referim, desigur, la Şcoala Gimnazială „Ilarion Felea” din Arad, acolo unde începând de luni, 23 septembrie, cei aproximativ 400 de elevi iau prânzul la cantina din curte. Mâncarea este pregătită şi servită de angajaţi ai Centrului Social Cantina Municipală Arad.

Abandonul şcolar, în scădere

„Începând de azi, elevii de la <Ilarion Felea> primesc din nou o masă caldă la şcoală. Am fost printre primele administraţii din ţară care am pus în aplicare Programul Guvernamental <Masă caldă în şcoli> şi cu singuranţă am fost primii dacă nu chiar singurii care au amenajat o cantină mobilă chiar în curtea unităţii de învăţământ. În acest fel, le-am asigurat copiilor cele mai bune condiţii de servire a mesei. Satisfacţia noastră este cu atât mai mare cu cât rata abandonului şcolar la Gimnaziala <Ilarion Felea> este în scădere”, a declarat viceprimarul municipiului Arad, Ionel Bulbuc.

10 lei/zi/elev

Anul acesta, pachetul alimentar asigurat elevilor și preșcolarilor care participă la activitățile didactice este în limita a 10 lei pe zi, pentru fiecare beneficiar. Suma totală alocată Aradului se ridică la 597.000 lei. Este pentru prima dată când suma este acordată pe an calendaristic, nu pe an şcolar. Acest lucru a făcut posibilă reluarea programului la scurtă vreme de la începerea anului şcolar.

Cantina-container, investiţia Primăriei

La finele anului 2017 Primăria municipiului Arad a achiziţionat o cantină mobilă tip container care permite servirea unei mese calde celor aproape 400 de elevi ai şcolii arădene. Containerul cu destinaţia Sală de Mese, instalat în curtea Şcolii Gimnaziale „Ilarion Felea” are suprafaţa de 180 mp, este prevăzut cu o chicinetă, dotată cu spălător, cuptor cu microunde şi frigider, grupuri sanitare şi sala de mese propriu-zisă cu 25 de mese şi 100 de scaune. Municipalitatea arădeană a optat pentru acest tip de construcţie în primul rând pentru timpul redus de instalare, apoi pentru costurile reduse comparativ cu o construcţie similară zidită de la fundaţie şi nu în ultimul rând caracterul mobil al containerului care poate fi mutat în orice moment şi în orice locaţie în funcţie de situaţie şi necesitate.

330.000 lei au fost alocaţi din bugetul local pentru cumpărarea containerului, iar alţi 25.000 lei în vederea amenajării şi dotării acestuia.