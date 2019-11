Răzgândire pe tema donării celor 20.000 de euro de pe creşa UTA

Pe 11 septembrie, consilierii locali municipali au aprobat proiectul de hotărâre nr. 442/2019 privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și SC UTA SA în vederea achiziționării construcției – Creșă UTA, imobil situat în municipiul Arad, str. Poetului nr. 1C. În fapt, s-a aprobat achiziţionarea de către Municipiul Arad a fostei creşe UTA, la preţul de 20.000 euro, fără TVA. Iar potrivit protocolului de colaborare dintre părţi, „după încheierea contractului autentic de vânzare-cumpărare şi încasarea preţului aferent, SC UTA SA se obligă ca suma netă astfel obţinută cu titlu de preţ (20.000 de euro) să fie donată către o organizaţie neguvernamentală de tip ONG parteneră a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Arad şi în acest sens se obligă să încheie în forma autentică o Ofertă de donaţie a preţului net încasat de 20.000 de euro”.

Practic, banii Primăriei urmează să meargă – prin această tranzacţie imobiliară – în contul unui ONG agreat de Primărie (căci DAS e serviciu public în subordinea CLM).

Am adresat această întrebare Primăriei de fiecare dată când am scris pe această temă: „Direcţia de Asistenţă Socială (DAS) Arad nu a stabilit încă organizaţia neguvernamentală căreia urmează să-i fie donată suma de 20.000 de euro, dar cu siguranţă banii vor fi direcţionaţi spre domenii unde este mai mare nevoie de ei” – ne spunea, pe 10 septembrie, purtătorul de cuvânt al Primăriei.

O lună mai târziu, pe 10 octombrie – când ne-am interesat din nou de subiect –, am aflat următoarele: „În cursul zilei de 8 octombrie a avut loc o întâlnire între reprezentații Primăriei, ai Direcției de Asistență Socială Arad și ai organizațiilor nonguvernamentale care activează în domeniul persoanelor cu dizabilități. S-a convenit ca până în 14 octombrie ONG-urile interesate să acceseze cei 20.000 de euro să depună câte un proiect. În 15 octombrie se va organiza o nouă întâlnire, dar de această dată numai cu ONG-urile care au depus proiecte”.

3 proiecte de finanţat

Pe 31 octombrie, am întrebat din nou la Primărie cine e ONG-ul câştigător al celor 20.000 de euro. Am fost direcţionaţi către Direcţia de Asistenţă Socială. Şi ce am aflat de aici? Pe scurt, am aflat că proiectele depuse de ONG-uri au fost transmise la SC UTA SA, urmând ca AGA companiei să decidă cărui ONG va atribui finanţarea.

Iată detaliile puse la dispoziţie de DAS la solicitarea Jurnal arădean/ Aradon: „Convocarea ONG-urilor s-a făcut în data de 7 octombrie 2019, iar întâlnirea a avut loc în data de 8 octombrie 2019. Au fost invitate 7 ONG-uri care au ca domeniu de activitate protecţia persoanelor cu dizabilităţi, dintre care 6 au participat la întâlnire. 3 ONG-uri au depus proiecte şi un ONG a depus scrisoare de intenţie. Proiectele depuse au ca scop utilarea parcurilor din municipiul Arad cu echipamente pentru copiii cu dizabilităţi. Toate proiectele depuse la DAS Arad de către ONG-uri, inclusiv scrisoarea de intenţie, au fost predate Primăriei Municipiului Arad în data de 17 octombrie 2019. Ulterior Primăria a înaintat proiectele către SC UTA SA, urmând ca AGA să se întrunească şi să decidă cărui ONG va acorda sponsorizare.”

Aşadar, cineva s-a răzgândit pe parcursul derulării procedurii donaţiei: beneficiarul nu va fi decis de DAS – instituţie care are, totuşi, expertiză în domeniul serviciilor sociale –, ci de o companie al cărei obiect de activitate îl constituie „activităţi ale holdingurilor”. Desigur, suntem de acord că autorul donaţiei are libertatea de a alege cui să doneze, ne mirăm doar că unii şi-au dat seama cam târziu de asta…

În două săptămâni

„Având în vedere faptul că SC UTA SA este cea care urmează să sprijine legal prin sponsorizare ori donaţie una dintre aceste organizaţii, Primăria Municipiului Arad a considerat că decizia finală trebuie să aparţină celor de la UTA” – ne-au transmis şi reprezentanţii municipalităţii. Potrivit acestora, „în cel mult două săptămâni ar trebui să aflăm care este organizaţia care va primi 20.000 de euro, în caz că va fi ales un singur proiect. Dacă vor fi declarate câştigătoare mai multe proiecte, atunci banii se vor împărţi.”