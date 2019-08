România – locul 5 la Fed Cup Junior de la Arad

Smaranda Corneanu (Iași), Alessia Ciucă (Timișoara) și Simona Ogescu (București) au depășit în meciul pentru locurile 5-6 reprezentativa Greciei, scor 2-1. Punctele victoriei antrenate de Mircea Rădulescu (Câmpulung Muscel) au venit la simplu, Ogescu vs. G. Mesochoritou 6-4, 6-0 și Corneanu vs. A. Arkadianou 6-2, 6-1, meciul de dublu revenind grecoaicelor amintite, 6-2, 6-4 cu perechea Ciucă/Ogescu.

În urma meciurilor de la Arad (director de turneu: Ovidiu Fereștean, arbitru principal: Ovidiu Șola) au obținut calificarea la turneul final Under 18 din Franța naționalele: Rusiei (3-0 în semifinale cu Bulgaria și 2-1 în ultimul act), Belarus (2-1 în semifinale cu Turcia) și Turciei (3-0 în finala mică Bulgaria, echipă care s-a opus visului tricolor în faza sferturilor de finală, scor 2-1).

Fed Cup Junior Under 18 feminin a poposit pentru a opta oară consecutiv la Arad, lucru de care se face „vinovat” fostul tenismen Ovidiu Fereștean, președintele clubului arădean care a găzduit cele 7 naționale.