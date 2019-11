Sancțiunile pentru bicicliști au fost reduse!

„Dintotdeauna am fost atent la ceea ce înseamnă mobilitate și viață sănătoasă, iar bicicleta reprezintă o soluție care a fost validată peste tot în lume. Totodată, sunt numeroase persoanele pentru care bicicleta este o necesitate, un mijloc de transport ieftin. La aceștia m-am gândit atunci când am sesizat că amenzile acordate bicicliștilor sunt uriașe. Proiectul a fost pentru mine o încercare de a aduce situația la normal și sunt foarte bucuros de reușită. A fost în același timp o luptă de anduranță, care a durat mult prea mult, ceea ce dovedește că avem nevoie de o schimbare majoră în politică. Pentru toți bunicii care au fost sancționați cu sume care le depășeau poate pensia, pentru toți cei ignorați, am să continui ceea ce fac în politică, alături de colegii mei”, a explicat, Sergiu Cosmin Vlad, deputat USR Arad.