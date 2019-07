Șipoș vrea Primăria Arad

ARAD. Încet, încet, încep să se cristalizeze candidații pentru Primăria Municipiului Arad. Dacă în unele cazuri numele vehiculate sunt cunoscute deja arădenilor, fiind persoane implicate în prima linie a partidelor politice, există și nume noi. Alexandru Șipoș este unul dintre aceștia. Are 26 de ani, face politică de la 18 ani și vrea să intre în cursa pentru fotoliul de primar al Aradului.

„Sunt implicat civic, am fost activ pe linie politică la tineret și cred că acum e momentul nostru, al tinerilor. Nu vin doar cu vorbe, am creionat deja un program politic pe care intenționez să îl pun în practică. Voi veni în fața alegătorilor cu proiecte fezabile, cu proiecte de care avem nevoie pentru un nivel de trai mai bun. Îmi doresc în primul rând un oraș curat și civilizat. Voi face tot ce ține și depinde de mine să atrag investitori, astfel încât să avem locuri de muncă bine plătite și să putem trăi decent în Arad. Vreau să mă pot uita în ochii părinților, rudelor, prietenilor și arădenilor, peste câțiva ani, fără teama că nu am reușit să pun în practică proiectele inițiate. Sunt lucruri de bun simț și sunt convins că împreună cu o echipă dedicată și implicată le vom putea face”, a declarat arădeanul Alexandru Șipoș.

Printre proiectele pe care și le propune Alexandru Șipoș se numără: schimbarea tuturor garniturilor de tramvaie vechi cu unele noi, construirea de noi stadioane pentru promovarea sportului la nivel de masă, precum și regândirea pistelor de biciclete pentru a fi utile și sigure.

„Planurile mele sunt în special pe termen lung. Nu putem vorbi de dezvoltarea unui oraș de la o zi la alta. Îmi doresc Aradul să crească, să se dezvolte și să poată atrage investitori, dar pentru asta e nevoie de o administrație deschisă și transparentă. Îi aștept pe toți cei care vor să se implice să vină alături de mine”, a mai spus Șipoș.

Despre Alexandru Șipoș

Alexandru Șipoș este un tânăr arădean, care de la 18 ani a fost implicat în câteva proiecte civice și politice. A fost membru activ în cadrul PMP și a fost prezent în mediul civic prin proiecte și acțiuni. În acest moment are două afaceri online pe care le gestionează și în timpul liber – noaptea, face taximetrie. A absolvit Facultatea de Științe Umaniste și Sociale – specializarea administrație publică în cadrul Universității „Aurel Vlaicu” Arad.