Trei ani de închisoare cu suspendare pentru bătaia din cazino

Joi, 1 martie, a venit și soluția judecătorului în acest caz: Florin Vesa a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare – sub supraveghere pentru o perioadă de 3 ani -, dispunând totodată ca inculpatul să presteze muncă în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile și să plătească victimei, cântărețul Ioan Dinescu, 10.000 de euro cu titlu de despăgubiri civile.

Anterior soluționării cauzei, instanța a dispus înlocuirea măsurii arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, în ceea ce-l privește pe Vesa. Acesta rămâne sub măsura controlului judiciar până la o decizie definitivă a instanței.

Hotărârea Tribunalului Arad nu este definitivă, ea poate fi contestată în 10 zile. Instanța a reținut faptul că Florin Vesa a fos provocat și că victima se afla sub influența stupefiantelor.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au dispus în octombrie 2017 trimiterea în judecată a lui Florin Vesa pentru tentativă de omor. Potrivit procurorilor, „în dimineaţa zilei de 16.07.2017, în jurul orei 07.00-07.30, zona „Atrium Mall” din municipiul Arad, inițial în incinta mall-ului, inculpatul fiind provocat de persoana vătămată Dinescu Ioan, i-a aplicat acesteia lovituri cu pumnul în regiunea feţei, iar apoi în parcarea mall-ului, succesiv provocării de către victimă, a lovit-o cu un cuţit în zona abdominală, cauzându-i o plagă penetrantă hemoragică, care necesită 55-60 zile de îngrijiri medicale cu punerea în primejdie a vieţii acesteia, fiind internată la Spitalul Clinic Judeţean Arad. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluţionare la Tribunalul Arad”.

