„Valurile” de la Ghioroc au ajuns la București

Consiliul Județean Arad a invitat primăria Ghioroc, ca împreună cu Liga Studenților Universității Aurel Vlaicu, să prezinte în Capitală atmosfera explozivă a petrecerilor studențești de pe litoralul vestului.

Standul Aradului a fost amenajat ca plaja lacului Ghiroc, cu nisip, palmieri, un pupitru pentru DJ și spectacole de muzica electronică.Consiliul Județean Arad a prezentat astfel, în premieră, la București, la un asemenea nivel de spectaculozitate și profesionalism, lacul Ghioroc!

„CJA a investit în ultimii ani în dezvoltarea Ghiorocului ca stațiune de interes local. Am fost foarte criticat de unii consilieri județeni care nu au înțeles și nu înțeleg nici acum cât este de important să mizezi pe dezvoltarea investițiilor turistice. S-a confirm că am avut dreptate, iar astăzi, după ce am refăcut infrastructura de acces, s-a amenajat plaja, am creat spații de cazare și avem o colaborare foarte bună cu primarul Corneliu Popi-Morodan și cu echipa sa administrativă. Comuna Ghiroc este o destinație turistică a tinerilor din tot vestul României. Apreciez în mod special prezența Ligii Studenților Universității Aurel Vlaicu alături de noi în standul de la Târgul Național de Turism de la București. Așa cum la Ghioroc fac o treabă foarte bună, au confirmat și în Capitală că Aradul știe să atragă atenția asupra sa și poate fi o destinație de calitate pentru petrecerea timpului liber,” a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.La rândul său, primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi-Morodan a precizat: „Pentru noi este o mare oportunitate să răspundem invitației Consiliului Județean Arad și să ne prezentăm la Târgul Național de Turism de la București. Este cel mai mare eveniment de acest gen din România și îi mulțumesc președintelui Iustin Cionca pentru că a adus Ghioroc-ul în Capitală. Ne străduim în continuare să dezvoltăm în jurul lacului o destinație turistică atractivă, tinerească, profitând și de colaborarea cu Liga Studenților Universității Aurel Vlaicu”.

Standul județului Arad a fost apreciat de vizitatori ca fiind unul dintre cele mai inedite și atractive de la această ediție a Târgului Național de Turism de la București.

Partener al Consiliului Județean Arad în organizarea acestui eveniment este CCJA.