Adolescent ascuns într-un microbuz, acoperit cu o pătură, depistat la frontieră

La Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II – Csanadpalota, s-a prezentat pentru a ieşi din ţară cetăţeanul român Petru C., în vârstă de 21 ani, care conducea un mijloc de transport persoane, înmatriculat în România. În microbuz mai călătorea cu el alţi cinci conaţionali. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat asupra mijlocului de transport, poliţiştii de frontieră au descoperit, ascuns în spatele ultimelor scaune, acoperit cu o pătură, un adolescent în vârstă de 17 ani. „Poliţiştii de frontieră au demarat cercetările, ocazie cu care şoferul a declarat că el este însoțitorul minorului și tot el a fost cel care l-a ascuns sub pătură, deoarece a uitat acasă declaraţia notarială pe care părinţii minorului i-au dat-o pentru a-l însoți până în Spania. În cauză, poliţiştii de frontieră au întocmit actele de urmărire penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat pentru minor şi complicitate la tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat pentru şofer, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale care se impun”, au declarat reprezentanții Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Arad.