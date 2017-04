Adrian Todor: preluarea salubrizării stradale de către GCA este ilegală

„În ultima perioadă, municipiul Arad este sufocat de gunoaiele stradale, care cauzează un disconfort major arădenilor. Imaginile cu coșurile stradale de gunoi au făcut înconjorul României și am ajuns să ne facem de râs în întreaga țară. De fapt, situația a fost creată de incompetența administrației Gheorghe Falcă, cea care de ani de zile nu este capabilă să găsească o soluție viabilă pentru a rezolva această problemă vitală. Concret, de cinci ani de zile, nu s-a făcut nicio licitație, iar acum când s-a trezit cu cuțitul la os, primarul încearcă să forțeze o ilegalitate din partea Consiliului Local Municipal. Gheorghe Falcă intenţionează ca în ședința CLM de marți să arunce în brațele acestui for concesionarea salubrizării stradale. De fapt se dorește ca Gospodărirea Comunală Arad să preia, pentru trei luni de zile, acest contract, deși instituția subordonată CLM nu îndeplinește condițiile necesare pentru a putea gestiona un asemenea contract.

Mai mult, administrația Falcă a schimbat din mers regulile jocului, de fapt caietul de sarcini. Când a fost vorba despre firme private menite să gestioneze un asemenea contract, Primăria Arad a cerut un număr de 192 de angajați și a solicitat ca această igienizare să se facă pe un anumit număr de metri pătrați, 800.000. Aceste condiții au dispărut, în momentul în care s-a pus problema ca GCA să preia contractul: a dispărut numărul necesar de angajați, iar numărul de metri pătrați s-a redus drastic.

În plus, Gospodărirea Comunală Arad nu are licență din partea ANRSC (Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice), fără de care nu poate gestiona acest contract și pe deasupra are și probleme cu Curtea de Conturi”, a declarat deputatul PSD Adrian Todor.

De asemenea, deputatul arădean îl întreabă pe primarul Gheorghe Falcă dacă Gospodărirea Comunală are avizul Consiliului Concurenței, dar și cum s-a făcut până acum această curățenie stradală, cine a prestat aceste servicii din momentul expirării contractului până acum și cine va plăti pentru aceste servicii.