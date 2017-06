Alcoolemii record în minivacanța de Rusalii

Șase conducători auto s-au ales cu dosare penale în minivacanța de Rusalii după ce s-au urcat sub influența alcoolului la volan, unul dintre ei neavând nici permis auto. Așadar, polițiștii au depistat un bărbat de 38 de ani, din Târnova, în timp ce conducea un autoturism pe raza aceleiași localități, fără a deține permis de conducere. Fiind testat cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1,06 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Cu aceeași alcoolemie și fără permis de conducere a mai fost depistat un alt bărbat, de 38 de ani, din Arad, în timp ce conducea un autoturism pe strada Clujului din municipiu. Tot pe raza municipiului a mai fost depistat un tânăr de 23 de ani, din Arad, în timp ce conducea pe Calea Romanilor un autoturism fără a deține permis de conducere, iar în urma testării cu aparatul alcooltest a rezultat o alcoolemie de 0,71 mg./l. alcool pur în aerul expirat. Pe raza localității Ghioroc a mai fost depistat un tânăr de 29 de ani, din Arad, care conducea un autoturism fără a deține permis de conducere, în urma testării cu aparatul alcooltest rezultând o alcoolemie de 0,47 mg./l. alcool pur în aerul expirat. „Conform procedurii, s-a dispus recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, pe numele fiecăruia din cei patru bărbați fiind întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere pe drumurile publice a unui autoturism sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere”, au precizat reprezentații IPJ Arad.

Au mai fost depistați în timp ce conduceau sub influența alcoolului: în municipiu, pe Calea Iuliu Maniu, un tânăr de 28 de ani, din Vladimirescu, care conducea o mașină având o alcoolemie de 0,65 mg./l. alcool pur în aerul expirat, și pe raza localității Neudorf, un bărbat de 34 de ani, din aceeași localitate, în timp ce conducea un autoturism având o alcoolemie de 0,44 mg./l. alcool pur în aerul expirat.