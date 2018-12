Ambulatoriul Spitalului Judeţean, dotat din fonduri europene

Peste două milioane de euro vor intra în aparatură medicală performantă, aparatură care va ajunge în ambulatoriul Spitalului Judeţean Arad. În ultima şedinţă a Consiliului Judeţean, consilierii au votat alocarea unei cofinanţări de 209.000 de lei pentru un proiect european cu o valoare totală de 10,4 milioane de lei. Din aceşti bani, va fi cumpărată aparatură medicală dedicată ambulatoriului. Odată cu acest proiect, spitalul va beneficia de un ambulatoriu nou-nouţ. Acesta a fost modernizat, în primă fază, tot pe fonduri europene, iar acum va fi dotat la fel. Potrivit informaţiilor primite de la Consiliul Judeţean, vor fi achiziţionate un RX aparat de radiodiagnostic cu post de grafie şi scopie, Computer Tomograf 128 SLICES, osteodensimetru, angiograf artere periferice, ecograf cu modul de elastografie şi ecografie cu substanţă de contrast, turn de videoendoscopie şi maşină de spălat şi dezinfectat endoscoape. Proiectul va fi finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, pe axa de finanţare „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”.

Investiţii în sănătate

„Avem cele mai mari investiţii în sistemul medical arădean din ultimii 40 de ani. Începem să construim trei spitale noi: de Psihiatrie, de Oncologie, un complex Pediatrie-Matern, care va îngloba toate specializările de pediatrie, obstetrică-ginecologie şi neonatologie. De asemenea, modernizăm din fonduri europene Secţia de Infecţioase, Secţia de Cardiologie, iar în urma investiţiilor Primăriei Municipiului Arad şi ale Consiliului Judeţean, avem una dintre cele mai moderne secţii de Chirurgie din România. Din discuţiile permanente pe care le am cu conducerea Spitalului Judeţean, am înţeles nevoia de a suplimenta numărul de angajaţi de la spital. De aceea, am aprobat doar anul acesta 156 de posturi noi pentru cadrele medicale”, a declarat Iustin Cionca, preşedintele Consiliului Judeţean Arad.