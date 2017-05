Anca Stoenescu, din nou în fruntea ISJ Arad

Anca Stoenescu este noul inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Arad. Ea a fost numită în funcție joi, 4 mai 2017, prin ordin al ministrului Educației. Consilier local municipal din partea PSD și profesor de limba și literatura română la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad, Anca Stoenescu îi succede în funcție profesorului Daniel Tocoian. Acesta nu a reușit să promoveze concursul organizat de Ministerul Educaţiei, în urmă cu aproximativ o lună, pentru ocuparea acestui post. Anca Stoenescu nu a putut să se prezinte la concurs pentru că – din cauza unei erori materiale, susţine ea – la ultima evaluare la care a fost supusă de Ministerul Educaţiei (din guvernul Cioloş) a primit (doar) calificativul „bine”. A contestat acest rezultat, iar Tribunalul Bucureşti, prin Hotărârea 2605/2017 din 25.04.2017, i-a dat dreptate. Anca Stoenescu a fost reabilitată de curând, astfel că a îndeplinit condiţiile pentru fi numită în postul de inspector şcolar general adjunct (pe care l-a mai ocupat în perioada 2015-2016). Ea se va afla în fruntea ISJ Arad pe perioadă determinată, până la organizarea unui nou concurs.

Planuri

„Voi continua proiectele începute de către cei dinaintea mea. Dar principalul meu obiectiv va fi finalizarea Palatului Copiilor. Un alt obiectiv de-al meu constă în realizarea unui Centru de excelenţă pentru copiii olimpici în Arad. Mai am un proiect legat de performanţa în învăţământ prin motivarea profesorilor şi motivarea învăţării” – a dezvăluit, pentru Jurnal arădean/ Aradon, Anca Stoenescu.

Cum va reuşi ea să se înţeleagă cu inspectorul şcolar general Claudius Mladin (exclus în 2016 din PSD)? „Eu am făcut echipă şi în 2015-2016 şi am considerat că obiectivul nostru comun este învăţământul. Când va fi momentul de promovare a învăţământului arădean, eu sper să am şi sprijinul dânsului” – a subliniat Anca Stoenescu.

Rămâne în CLM

În ciuda numirii în funcţia de inspector şcolar general adjunct, Anca Stoenescu va continua să ocupe şi funcţia de consilier local municipal din partea PSD. Contractul de muncă de la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară, unde e profesor titular de limba şi literatura română, se va suspenda, urmând să aibă contract de muncă la Inspectoratul Şcolar.